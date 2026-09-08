 Campioana olimpică la volei va juca în grupa de la Cluj! România a cucerit titlul european în 1963 | adevarul.ro
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Campioana olimpică la volei va juca în grupa de la Cluj! România a cucerit titlul european în 1963

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În grupa Campionatului European masculin de volei care va fi găzduită de orașul transilvănean vor evolua, alături de România, echipele Franței, Germaniei, Turciei, Letoniei și Elveției. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.

În urmă cu un an, România a participat la turneul final al Campionatului Mondial de volei
În urmă cu un an, România a participat la turneul final al Campionatului Mondial de volei Foto: EPAImages

După ce a găzduit o grupă la EuroVolley-ul feminin din 2021, Clujul figurează printre orașele în care se vor juca meciuri la competiția similară a băieților. Astfel, de mâine și până în 16 septembrie, la Cluj va avea loc Grupa D, una la care va participa, desigur, și naționala noastră. Campioană europeană în 1963, medaliată cu argint în 1955 și 1958, precum și cu bronz în 1971 și 1977, România încearcă să revină în prim-plan. Nu va fi simplu fiindcă adversarele sale vor fi unele de top. Echipa Franței, de pildă, a cucerit titlul olimpic în 2020 și 2024, iar în palmaresul său figurează și cel european din 2015. Germania are o finală CE în 2017, iar Turcia și Elveția sunt formații incomode.

TVR Sport a anunțat că va transmite meciurile României cu Letonia (mâine, ora 20.00), Elveția (11 septembrie, 20.00), Germania (12 septembrie, 20.00), Turcia (14 septembrie, 20.00) și Franța (16 septembrie, 20.00).

Celelalte grupe au următoarea componență: Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia (Grupa A, Modena), Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel (Grupa B, Sofia), Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca (Grupa C, Tampere).

După disputarea fazei I, primele patru clasate din fiecare grupă vor juca în optimile de finală. Echipele din grupa României vor evolua la Varna (Bulgaria), împotriva celor calificate din grupa B. Deţinătoarea trofeului este Polonia. Naționala noastră s-a clasat pe locul 7 la ediţia precedentă.

România va alinia următorul lot: Sebastian Bratu (nr. 14), Claudiu Dumitru (6) - ridicători, Alexandru Rață (13), David Țăranu (5) - trăgători universali (opus), Adrian Aciobăniței (9), Marian Bala (12, căpitan), Rareș Bălean (7), Daniel Chițigoi (99) - extreme, Victor Asmarandei (15), Bela Bartha (1), Ștefan Lupu (22), Paul Magdaș (10) - centri, Sergio Diaconescu (2), Carol Kisinski (11) - libero. Antrenori sunt Sergiu Stancu și Cristian Imhoff.

În weekend s-a încheiat turneul final al echipelor feminine. Titlul continental a revenit echipei Turciei, care s-a impus cu 3:2 (-16, 22, -12, 21, 10) în fața Italiei. Echipa României a ocupat locul 17.

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