Selecţionata de fotbal sub 17 ani a României a fost învinsă cu 1-0 (0-0) de formaţia similară a Mexicului, în Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal de la Doha (Qatar). Naționala va juca următorul său meci contra Venezuelei, în 24 noiembrie

Tricolorii U17 n-au izbutit să tragă niciun șut pe poartă în meciul cu Mexic Foto: Sportpictures

Unicul gol al partidei a fost înscris de Adan Sanchez (min. 54), cu un şut din afara careului. Acesta a fost şi singurul şut pe poartă trimis de cele două echipe.

Selecţionerul Mircea Diaconescu a aliniat echipa: Tudor Coşa - Eduard Corlat (căpitan), Daniele Paul, Robert Corduneanu - Cosmin Matei (Erik Mănăilă, 19), Alexandru Goncear (Denis Aevoaei, 67), Ioan Precup, Darius Tripon (Andrei Niculcea, 61), Lorand Bencze - Rareş Silitră, Eduardo Bodnar (Darius Bota, 61).

În celălalt meci al grupei, Venezuela a trecut de Camerun cu 2-1. România va juca următorul său meci contra Venezuelei, în 24 noiembrie, la ora 14.30.

În „16”-imile de finală ale competiţiei se califică primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

Alte rezultate înregistrate în prima etapă: Qatar - Panama 2-0, Egipt - Grecia 1-2 (Grupa A), Noua Caledonia - Ecuador 0-1, Coreea de Sud - Uganda 3-0 (B), Mozambic - Danemarca 4-0, Argentina - Australia 0-2 (C), Franța - Haiti 3-1, Arabia Saudită - Uruguay 2-3 (D), Italia - Jamaica 6-0, Coastra de Fildeș - Uzbekistan 2-1 (E), Cuba - Tadjikistan 3-5, Senegal - Croația 1-1 (F), Belgia - Vietnam 3-2, Mali - Noua Zeelandă 3-0 (G), Spania - China 5-0, Fiji - Maroc 0-6 (H), Tanzania - Costa Rixa 2-2, Brazilia - Irlanda 2-1 (I), Rep. Dominicană - Muntenegru 1-1, Chile - Algeria 4-2 (J), Japonia - Columbia 1-2, Serbia - Honduras 2-0 (L).