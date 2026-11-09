 Gică Hagi „își face bagajele” după meciul cu Bosnia! Selecționerul României pleacă în Qatar | adevarul.ro
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Gică Hagi „își face bagajele” după meciul cu Bosnia! Selecționerul României pleacă în Qatar

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Gică Hagi nu se oprește după ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor. Selecționerul are deja un alt plan și urmează să plece în Qatar, unde vrea să urmărească de pe stadion evoluția naționalei U17 la Cupa Mondială.

Gică Hagi
Gică Hagi Foto: Sportpictures

Înainte de această deplasare, Hagi are de pregătit două partide importante cu prima reprezentativă. România întâlnește Polonia pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu joacă împotriva Bosniei și Herțegovinei, la Zenica.

Ce planuri are Hagi în Qatar?

Potrivit Fanatik, acesta vrea să fie prezent la debutul naționalei U17 la turneul final, unde România va întâlni Mexic, pe 21 noiembrie.

Hagi este interesat de tinerii jucători români și vrea să îi vadă la lucru într-o competiție importantă, unde au ocazia să se măsoare cu adversari de valoare. După întâlnirea cu Mexic, juniorii tricolori vor mai avea de jucat în grupă cu Venezuela, pe 24 noiembrie, și Camerun, pe 27 noiembrie.

La naționala mare, situația este mult mai complicată

România a pierdut toate cele patru partide disputate până acum în Liga Națiunilor și ocupă ultimul loc, fără niciun punct. Polonia se află pe poziția a treia, care asigură menținerea în Liga B, cu patru puncte.

Pentru a mai avea șanse să evite barajul de menținere și retrogradare din luna martie, România trebuie să câștige atât cu Polonia, cât și cu Bosnia. În același timp, polonezii nu trebuie să obțină mai mult de un punct în ultimul meci, cel de pe teren propriu cu Suedia.

Lotul lui Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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