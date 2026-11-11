 Probleme mari pentru Hagi înaintea meciului cu Polonia: nici Răzvan Marin nu poate juca. Cum arată lotul pentru duelul de sâmbătă | adevarul.ro
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Probleme mari pentru Hagi înaintea meciului cu Polonia: nici Răzvan Marin nu poate juca. Cum arată lotul pentru duelul de sâmbătă

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Cu toată că figura în lotul convocat de Gheorghe Hagi, Răzvan Marin nu poate evolua în următorul meci din Liga Națiunilor (Divizia B, Gruoa 4). Acesta este suspendat fiindcă a acumulat două cartonaşe galbene în primele patru partide ale competiției.

Răzvan Marin a evoluat în meciul pierdut clar de România în Polonia
Răzvan Marin a evoluat în meciul pierdut clar de România în Polonia Foto: Sportpictures

Absernța mijlocașului a fost anunțată pe contul de Facebook al echipei de fotbal a României: „Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonașe galbene în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Pentru partida de sâmbătă, selecţionerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocaţi pentru această acţiune”.

Pentru ultimele două partide, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat iniţial un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluând la cluburi din străinătate şi alţi 8 din campionatul intern.

Între timp, portarul Ionuţ Radu a anunțat că nu va veni la naţională. Acesta a spos că are probleme medicale deși a evoluat pentru formația de club. De asemenea, Valentin Mihăilă şi Nicolae Stanciu sunt indisponibili din cauza unor probleme musculare. În acest condiții, Hagi l-a chemat pe Rareş Ilie (Mantova), care ar putea debuta cu această ocazie.

Naţionala României va juca sâmbătă, 14 noiembrie, la 21.45, pe Arena Naţională, cu Polonia, și marţi, 17 noiembrie, la 21.45, la Zenica, cu Bosnia-Herţegovina.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Portari: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

Mijlocași: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0);

Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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