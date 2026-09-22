 Dosarul corupției de la granița cu Ucraina: 11 persoane reținute și alte opt sub control judiciar | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Dosarul corupției de la granița cu Ucraina: 11 persoane reținute și alte opt sub control judiciar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Direcția Națională Anticorupție a anunțat marți reținerea a 11 persoane, între care lucrători vamali și polițiști de frontieră, în urma perchezițiilor desfășurate în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, într-un dosar care vizează fapte de corupție legate de tranzitarea frontierei cu bunuri provenite din Ucraina. Totodată, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru alte opt persoane.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții Foto: arhivă Adevărul

Potrivit DNA, mai mulți funcționari din cadrul autorităților de frontieră sunt suspectați că, începând din anul 2023, ar fi primit bani și alte foloase pentru a facilita trecerea frontierei cu bunuri interzise ori cu mărfuri aduse din Ucraina peste limitele prevăzute de lege.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21, respectiv 22 septembrie 2026, față de inculpații:

1. FEDIUC LOREDANA, lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) și trafic de influență în formă continuată (șapte acte materiale);

2. A.D., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) și complicitate la trafic de influență în formă continuată (șapte acte materiale);

3. SPINOSU IULIAN și CLIVEȚ CONSTANTIN, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, fiecare pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită în formă continuată;

4. PAVĂL SORIN, IGNAT ADELINA SÎNZIANA și MATEI ALINA ELENA, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată;

5. CONSTANTINESCU CEZAR SORIN, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani - Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

6. F.V.V., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită (două infracțiuni) și cumpărare de influență, toate trei în formă continuată;

7. M.C. și A.A., persoane fizice fără calitate specială, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la dare de mită (două infracțiuni) și complicitate la cumpărare de influență, toate trei în formă continuată”, precizează DNA, marți, într-un comunicat.

Cei unsprezece inculpați vor fi prezentați Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În același dosar, opt inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre aceștia se află un funcționar al Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, un fost și un actual polițist de frontieră, precum și mai mulți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret:

„1. CÎMPANU MIHAI, funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită în formă continuată;

2. FOCA PETRICĂ, la data faptelor agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani - Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată;

3. FERMAN CRISTIAN, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani - Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea a două infracțiuni de omisiunea sesizării;

4. BĂLUȚ LUCIAN, FLORESCU OVIDIU, BOLOHAN VALERIAN-CRISTINEL, LEMNARIU DORINA și DONȚU MARINICĂ, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași - Biroul Vamal de Frontieră Siret, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”.

Anchetatorii susțin că unul dintre principalele mecanisme investigate îl are în centru pe lucrătorul vamal Loredana Fediuc, care ar fi primit în mod repetat câte 200 de euro pentru a permite traversarea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț cu bunuri interzise sau introduse în țară fără respectarea prevederilor legale.

Percheziții la Direcția Regională Vamală București. Lucrători vamali, suspecți de luare de mită de la comercianți

„În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpata Fediuc Loredana, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu. Sumele de bani ar fi fost primite pentru a-i permite acestuia să tranziteze, pe tura sa de serviciu, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare şi fără aplicarea măsurilor legale care se impuneau”, precizează DNA, într-un comunicat de presă.

„Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceştia să efectueze controale vamale formale”

Conform procurorilor, în schimbul sumelor primite, funcționarul vamal ar fi efectuat doar formal controlul de frontieră. De asemenea, anchetatorii susțin că aceasta ar fi pretins că poate interveni și pe lângă alți funcționari vamali.

„Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care inculpatul F.V.V. urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ. În realizarea acestor demersuri, inculpata Fediuc Loredana ar fi beneficiat de ajutorul şi sprijinul inculpatului A.D”, menţionează DNA.

Anchetatorii susțin că, ulterior, în perioada februarie-septembrie 2025, alți cinci lucrători vamali ar fi primit bani și produse pentru a efectua controale formale și pentru a asigura un tratament favorabil la trecerea frontierei.

„În perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în aceeaşi modalitate, cu ocazia tranzitării frontierei României prin punctele de trecere a frontierei Racovăţ şi Siret, inculpatul F.V.V. ar fi oferit sume de bani şi produse inculpaţilor Foca Petrică, Băluţ Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina şi Donţu Marinică, pentru ca aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze frontiera, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei”, se mai arată în comunicatul DNA.

Procurorii afirmă că funcționarul din cadrul Finanțelor Publice, Mihai Cîmpanu, ar fi intervenit pe lângă polițistul de frontieră Petrică Foca pentru a-l determina să își îndeplinească atribuțiile contrar obligațiilor de serviciu.

Totodată, un alt polițist de frontieră, Cristian Ferman, este acuzat de omisiunea sesizării după ce ar fi refuzat să informeze organele de urmărire penală despre tentative și fapte de corupție de care ar fi luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor.

Un fost baron local aranja contractele de achiziții IT ale primăriilor din Vaslui. Ce s-a descoperit în urma interceptărilor DNA

„La data de 8 aprilie 2025, inculpatul Ferman Cristian, în timp ce îşi exercita atribuţiile de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, deşi inculpatul F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la această faptă. În aceleaşi condiţii, la data de 15 iunie 2025, inculpatul Ferman Cristian ar fi aflat despre săvârșirea unei fapte de luare de mită de către lucrătorul vamal Spinosu Iulian şi ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală”, precizează DNA.

Agentul Sorin Constantinescu că ar fi oferit mită unui polițist 

Separat, anchetatorii îl acuză pe agentul de poliție de frontieră Cezar Sorin Constantinescu că ar fi oferit mită unui polițist din cadrul Secției de Poliție Rurală Pomârla pentru ca acesta să nu efectueze verificări asupra unor persoane aflate în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț, potrivit News.ro.

Cei opt inculpați plasați sub control judiciar au obligația de a se prezenta la solicitarea organelor judiciare, nu pot părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor și nu au voie să comunice cu persoanele indicate în ordonanțele DNA. În cazul unor inculpați, a fost dispusă și interdicția exercitării funcțiilor publice în cadrul cărora se presupune că au fost săvârșite faptele cercetate. DNA precizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
fanatik.ro
image
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
digisport.ro
image
Marius Baciu, „out” de la FCSB. Cine e favorit să preia funcția de antrenor
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O tânără a primit alocație de peste 10000€, acum trebuie să returneze toți banii. Cum explică fiscul "eroarea"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
Ce pensie și ce salariu trebuie să ai ca să primești ajutor de încălzire? Unde depui cererea, până la ce dată?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Cât de mic poate fi legal un loc de parcare în România. Dimensiunile prevăzute de norme
playtech.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Care e legătura secretă dintre Andreea Marin și Thalía? „A fost creată special pentru cântăreața latino”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație pentru Călin Georgescu. Decizia instanței
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată
click.ro
image
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui”
click.ro
image
Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă”
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Explozie pe un bulevard din centrul Capitalei, vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Primele date indică existența mai multor răniți
image
Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces