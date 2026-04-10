Ciprian Marica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „Ți-ar fi plăcut recunoștința pe care ai primit-o în sfârșit, acum, la plecare!”

Fostul atacant Ciprian Marica a transmis un mesaj plin de emoție după dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu, evocând recunoștința și respectul pe care acesta le-a primit la final de drum, dar și moștenirea uriașă lăsată în fotbal.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Marica a vorbit despre momentul despărțirii și despre aprecierea arătată lui Mircea Lucescu. „Ți-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoștința pe care ai primit-o în sfârșit, acum, la plecare!”

Fostul atacant a subliniat și impactul pe care Lucescu l-a avut la nivel internațional și emoția colectivă provocată de dispariția sa: „O lume întreagă ți-a scandat numele.”

Moștenirea lăsată în fotbal

În același mesaj, Ciprian Marica a evidențiat atât dimensiunea profesională, cât și cea umană a celui supranumit „Il Luce”. „Ai lăsat lumii un nume greu, dar și o familie incredibilă, care ți-l va purta cu onoare generații întregi!”

Totodată, acesta a amintit rolul de mentor al lui Mircea Lucescu pentru mii de copii și tineri fotbaliști: „Ai mai lăsat mii și mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învățat și i-ai îndrumat cu dragoste și pricepere”.

Mesajul se încheie într-o notă profund personală: „O să ne lipsești enorm, nea Mircea! Eu, unul, îți promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine! Rămas bun!”

Ultimul drum al lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Ceremonia funerară a avut loc pe 10 aprilie, la București. Slujba de înmormântare s-a desfășurat la Biserica Sfântul Elefterie, iar înhumarea a avut loc la Cimitirul Bellu, locul de veci al uneia dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc.