 „Noi nu eram cu fugitul pe vremea aia”. Ion Țiriac a povestit că NBC a oferit un milion de dolari pentru un interviu cu Nadia Comăneci | adevarul.ro
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„Noi nu eram cu fugitul pe vremea aia”. Ion Țiriac a povestit că NBC a oferit un milion de dolari pentru un interviu cu Nadia Comăneci

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La Otopeni s-a inaugurat Sala „Nadia Comăneci”. Inițiator și realizator al proiectului prin fundația care îi poartă numele, Ion Țiriac a vorbit despre rolul jucat de gimnasta din Onești, cea care a obținut prima notă maximă în concursul olimpic de gimnastică de la Montreal, în urmă cu exact 50 de ani.

Ion Țiriac a povestit despre oferta americanilor din 1976 (Foto: Fundația Țiriac)
Ion Țiriac a povestit despre oferta americanilor din 1976 (Foto: Fundația Țiriac)

Președinte de onoare al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ion Țiriac a spus cu ocazia inaugurării sălii de gimnastică „Nadia Comăneci” că prin această bază sportivă românii plătesc tributul fostei mari sportive: „Ce facem noi aici astăzi? Ne plătim tributul, noi, românii, pentru că acum 50 de ani, o fătucă care nu avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, după mii și mii de ore de muncă asiduă, a devenit regina lumii. După care a fost considerată sportivă perfectă, femeia perfectă. Acest dar pe care ni l-a făcut nouă fata din Onești este un cadou pe care nu poate să ni-l ia nimeni. Ea este prima care a obținut acest 10. Ea a mai luat încă șase astfel de note, dar să fii prima rămâi prima pentru o viață întreagă. Noi, românii, am considerat că la 50 de ani îi datorăm și noi ceva. Nadia, cadoul făcut de tine nu se compară cu nimic”.

Sala „Nadia Comăneci” a fost inaugurată în Otopeni (Foto: Fundația Țiriac)
Sala „Nadia Comăneci” a fost inaugurată în Otopeni (Foto: Fundația Țiriac)

Fostul campion al tenisului a continuat pe același ton: „Mâine dimineață, în această sală vom avea 300 de copii. La următoarea selecție, când Nadia va avea timp și plăcerea să facă o selecție, sigur mai putem primi încă 300. Cu o floare nu se poate face primăvară. Doar cu academia lui Hagi nu putem să câștigăm Campionatul Mondial. Ne trebuie 100 sau 1.000 de școli la fel ,dar poate cineva ia exemplu. Îmi trebuie 600 de copii săptămâna aici și 15 antrenori. Și pentru 600 de copii eu nu am nevoie de Belu sau Bela Karoly, ci de profesori care știu să lucreze cu copiii”.

În acest an s-au sărbătorit 50 de ani de la nota de 10 a Nadiei (Foto: Fundația Țiriac)
În acest an s-au sărbătorit 50 de ani de la nota de 10 a Nadiei (Foto: Fundația Țiriac)

Omul de afaceri a precizat, totodată, că are nevoie de un sprijin din partea autorităților statului pentru a susține în continuare sportul: „Este impresionant că se poate, și într-un an de zile am făcut ceea ce se află în spatele meu. A costat ceva mai mult decât bănuiam, dar există. Speranța există totuși, pentru că începând cu ANAF și terminând cu Ministerul Finanțelor, cu prim-ministrul și-au dat seama că merită să facem treburile astea să funcționeze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu nu mai pot să duc în spate și hocheiul și tenisul și înotul. Dacă se face o lege prin care noi, nu să fim favorizați, că nu ne trebuie nimic, dar să nu mai plătim birurile alea la stat și să ne dea voie să facem lucrurile astea pentru stat”.

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În fața sălii din Otopeni a fost amplasată o statuie a Nadiei (Foto: Fundația Țiriac)
În fața sălii din Otopeni a fost amplasată o statuie a Nadiei (Foto: Fundația Țiriac)

Pe de altă parte, Ion Țiriac a povestit și un episod din 1976, după ce Nadia cucerise lumea gimnasticii, când NBC a oferit 1 milion de dolari pentru un interviu cu sportiva română: „Eu am avut o ofertă în 1976 de la NBC, pentru o jumătate de oră cu Nadia Comăneci, interviu, și să se dea peste cap sau să facă ceva, o treabă pe acolo, de 1 milion de dolari. Un milion dolari în 1976 trebuie înmulțit acum cu 20 sau 30. Am venit cu oferta la federația de gimnastică și mi s-a spus: noi nu vrem ca lumea să afle pentru următoarele Jocuri Olimpice ce unelte avem. Nu este acceptabil. Am încercat, dar nu era de făcut pe vremea aia. Trebuia să fugi din țară și noi nu eram cu fugitul pe vremea aia”, a povestit Țiriac.

Ion Țiriac a construit sala din Otopeni într-un timp record (Foto: Fundația Țiriac)
Ion Țiriac a construit sala din Otopeni într-un timp record (Foto: Fundația Țiriac)

La Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, Nadia a fost notată de 7 ori cu nota maximă, 10,00. Ceea ce a reprezentat o premieră pentru întrecerea fetelor la gimnastică. În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit primul 10,00 la paralele inegale. Iar pe tabelă a apărut nota 1.00... Și aceasta fiindcă Omega SA, producătorul oficial al panoului care indica punctajul la acea ediție a Jocurilor Olimpice de vară, a luat de bună ideea că nimeni nu poate obține nota maximă la gimnastică.

La inaugurarea sălii a fost prezent și premierul Ilie Bolojan (Foto: Fundația Țiriac)
La inaugurarea sălii a fost prezent și premierul Ilie Bolojan (Foto: Fundația Țiriac)
Nadia Comăneci, discuții savuroase cu copiii, la 50 de ani de la primul „10 perfect”. „Probabil mulți dintre ei cred că nu exist”

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci le-a avut colege pe Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. În concursul pe echipe, România a cucerit medalia de argint, fiind depășită de URSS, care dominase până atunci competițiile de gimnastică, la feminin. Toate componentele echipei de atunci s-au reunit la Onești, în 31 mai, pentru a celebra reușitele din urmă cu 50 de ani.

Sala de gimnastică se află lângă patinoarul din Otopeni (Foto: Fundația Țiriac)
Sala de gimnastică se află lângă patinoarul din Otopeni (Foto: Fundația Țiriac)

Construită de Fundația Țiriac, Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni a fost inaugurată astăzu, la 50 de ani de la momentul de aur al gimnasticii românești. În 18 iulie 1976, la Montreal, Nadia a obținut prima notă de 10 din istoria concursului olimpic de gimnastică, la feminin.

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