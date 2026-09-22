Nicușor Dan, întâlnire la New York cu comunitatea românească din Statele Unite. „Trebuie să înțelegem bine de unde am pornit”

Președintele României, Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, la New York, la inaugurarea „The Queen Marie of Romania Corner”, respectiv „Colțul Regina Maria a României” și s-a întâlnit cu comunitatea românească din SUA.

Președintele Nicușor Dan la New York Foto: X/Nicușor Dan

„Am avut o întâlnire emoționantă la New York cu comunitatea românească din Statele Unite. Am discutat despre România, legătura cu patria și despre cum experiența românilor din diaspora poate contribui la ceea ce construim împreună. Anterior, am dezvelit placa „Colțul Reginei Maria a României”, care marchează 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite”, a scrie președintele pe X.

Nicușor Dan a declarat în cadrul evenimentului că Regina Maria a fost o personalitate excepțională.

„Regina Maria a înțeles cât de important era ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale. Un secol mai târziu, păstrarea acestei amintiri ne amintește de responsabilitatea de a continua ceea ce au construit cei dinaintea noastră”, a menționat președintele.

Șeful statului a vorbit despre importanța păstrării identității și a contactului cu România, dar și despre cum experiența românilor care au excelat într-o societate mult mai competitivă poate fi folosită pentru a face bine atât aici, cât și în România.

„Statul român se întreabă de mult timp cum poate colabora mai bine cu diverse structuri, mai mult sau mai puțin private. Experiența comunității românești din Statele Unite poate fi importantă și în acest efort. Este important să avem, în același timp, o perspectivă justă asupra României. În ciuda multor deficiențe pe care românii din România le resimt, pe bună dreptate — corupția, funcționarea deficitară a anumitor instituții și toate lucrurile pe care le cunoaștem — trebuie să înțelegem bine de unde am pornit și să vedem obiectiv progresele semnificative pe care România le-a făcut în ultimii ani, mai ales după aderarea la Uniunea Europeană, acum 20 de ani. România are un potențial enorm: prin calificările cetățenilor săi, printr-un sector privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului său de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan susține că „societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii. Îmi doresc ca anii următori să fie unii în care să consolidăm această expertiză, să o stabilizăm, astfel încât să devină o societate stăpână pe sine. Acesta este obiectivul pentru anii următori. Și în acest efort, conexiunea cu românii din străinătate și valorificarea potențialului pe care îl avem cu toții pot juca un rol important”, a conchis președintele.