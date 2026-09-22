Doi răniți după explozia unei butelii pe strada Mihai Vodă din Capitală

Două persoane au fost rănite, marți, în urma unei explozii produse la o butelie de gaz aflată într-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Două persoane au fost rănite Foto: Shutterstock

Potrivit autoritățile, echipajele au intervenit pe strada Mihai Vodă după producerea exploziei la butelia de gaz.

În urma deflagrației, două persoane care prezentau arsuri au primit ajutor medical la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital.

Una dintre victime a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cealaltă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, mai precizează autoritățile.

La locul intervenției au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor.

Incidentul vine la aproape un an după ce, în octombrie 2025, o explozie a avut loc într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au rămas fără locuințe.