Mohamed Salah a semnat un contract pe două campionate cu Trabzonspor

După nouă campionate la echipa engleză FC Liverpool, atacantul egiptean Mohamed Salah a devenit jucătorul formației turce de fotbal Trabzonspor.

În vârstă de 34 de ani, nord-africanul a semnat „un contract cu o durată de doi ani”, a anunțat Trabzonspor, care va disputa la finele lunii august meciuri în Play-Off-ul Europa League.

La sosirea în Turcia, Salah a spus: „Oriunde merg, câștig sau încerc să câștig ceva. Sper să putem realiza lucruri mărețe în campionat și în competițiile europene”.

Al doilea cel mai bine plătit fotbalist din Premier League în campionatul trecut, Salah va primi un salariu de 17 milioane de euro pe an, excluzând bonusurile de performanță. Ceea ce reprezintă un record pentru campionatul Turciei.

Fotbalistul egiptean va primi, totodată, 20% din încasările rezultate din vânzarea de tricouri și produse derivate cu numele său, a anunțat clubul din Super Lig.

Salah a avut parte de o primire deosebită

Căpitan al echipei Egiptului, Mohamed Salah a fost întâmpinat ca un erou de mii de fani ai echipei de fotbal la Trabzon (nord-estul Turciei). Acesta urmează să participe la o ceremonie de semnare a contractului, în prezența suporterilor, pe stadionul lui Trabzonspor.

Fost jucător la echipe din Egipt, Elveția, Italia și Anglia, Mohamed Salah va evolua în al cincilea campionat. El a marcat 257 de goluri în 442 de meciuri pentru Liverpool, cu care a câștigat două titluri de campion în Premier League și unul în Liga Campionilor.

Campioană a Turciei pentru ultima dată în 2022, Trabzonspor se luptă pentru întâietate cu cele trei mari echipe ale fotbalului turc, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș.