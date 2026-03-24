search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Se încheie o epocă la Liverpool: egipteanul Mohamed Salah și-a făcut bagajele și pleacă la finalul sezonului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Egipteanul Mo Salah va părăsi Anfield Road, unde a ajuns în 2017. Principalul motiv al sfârșitului său este relația sa proastă cu antrenorul Arne Slot (47 de ani).

Mo Salah a fost rege la Liverpool FOTO Getty
Mo Salah a fost rege la Liverpool FOTO Getty

Mo Salah stă în camera de trofee și oftează. Apoi, cu vocea cuiva care are ceva important și greu de spus, începe să vorbească. „Salut tuturor”, spune el într-un videoclip postat pe profilurile sale de socializare.

Din păcate, a sosit ziua: și aceasta este prima parte a rămas-bunului meu. Voi părăsi Liverpool la sfârșitul acestui sezon”. Cu aceste câteva propoziții, însoțite de imaginile triumfurilor sale, încheie cel mai important capitol al carierei sale, unul dintre cele mai frumoase din istoria recentă a echipei Reds.

Vreau să încep prin a spune că nu mi-am imaginat niciodată cât de mult acest club, acest oraș și oamenii săi vor deveni parte din viața mea”, spune Salah, cu voce tristă.

Liverpool nu este doar un club: este pasiune, istorie, un spirit greu de exprimat în cuvinte pentru oricine nu face parte din acest club. Am sărbătorit victorii, am câștigat cele mai mari trofee și am luptat împreună în cele mai dificile momente din viața noastră.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din club în anii mei petrecuți aici, în special coechipierilor mei din trecut și din prezent.

Nu am suficiente cuvinte pentru a le mulțumi fanilor pentru sprijinul pe care mi l-au arătat în cei mai frumoși ani ai carierei mele și pentru că au fost alături de mine în cele mai dificile momente. Este ceva ce nu voi uita niciodată și pe care îl voi purta cu mine pentru totdeauna. Plecarea nu este niciodată ușoară. Mi-ați oferit cei mai frumoși ani din viața mea și voi fi mereu unul dintre voi.

Acest club va fi mereu casa mea, a mea și a familiei mele. Vă mulțumesc pentru tot: datorită vouă tuturor, nu voi merge niciodată singur”, a mai zis Salah.

Anunțul lui Salah a fost urmat imediat de o declarație din partea lui Liverpool, care a subliniat că atacantul a ajuns la un acord de divorț, punând capăt celor nouă ani petrecuți pe Anfield.

Salah a cerut ca anunțul să fie făcut cât mai curând posibil, pentru a oferi claritate imediată asupra viitorului său, din respect și recunoștință față de fani. Salah rămâne concentrat pe finalizarea în cel mai bun mod posibil până la sfârșitul sezonului. Momentul pentru a sărbători moștenirea pe care o lasă în urmă și triumfurile sale va fi, prin urmare, la sfârșitul sezonului, când își va lua efectiv rămas bun de la Anfield”.

Sosit la Liverpool în 2017 de la Roma, după ce a jucat în Italia pentru Fiorentina, Salah a semnat o prelungire generoasă a contractului pe doi ani, la sfârșitul sezonului trecut. El este al treilea cel mai mare marcator din toate timpurile pentru Liverpool (255 de goluri în 435 de meciuri).

Totuși, acest sezon a fost cel mai slab al său pe Anfield, marcat de un interviu șocant de la sfârșitul lunii noiembrie, în care și-a atacat antrenorul. Medierea dintre agentul său și club, împreună cu perioada petrecută la Cupa Africii pe Națiuni, a ajutat la stabilizarea situației și la reintegrarea lui Salah în lot, dar relația se destrămase deja, iar jucătorul și clubul au ajuns la decizia de a se despărți.

Salah va împlini 34 de ani pe 15 iunie, dar se simte în continuare un jucător de top, capabil să facă diferența, în ciuda numărului de doar 8 goluri și 8 pase decisive în 31 de meciuri din Premier League și Champions League 2025-26, categoric puțin pentru un jucător care numai sezonul trecut a dominat cea mai puternică ligă din lume, cu 29 de goluri și 18 pase decisive, cel mai bun sezon individual din istoria modernă a campionatului englez.

Salah primește 13,2 milioane de euro net plus 3 milioane de euro în bonusuri la Liverpool și se speculează că va ajunge în Liga Saudită, care este dispusă să-l plătească la fel de bine ca pe Cristiano Ronaldo. Salah este cel mai bun fotbalist pe care l-a produs vreodată lumea musulmană, iar popularitatea sa enormă ar permite ligii saudite să câștige mai multă expunere, consideră analiștii.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
