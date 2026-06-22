search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Faraonul” Salah a marcat, Egiptul a obținut prima sa victorie la Cupa Mondială, 3-1 cu Noua Zeelandă

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prezentă pentru a 4-a oară la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal, echipa Egiptului a obținut prima sa victorie, 3-1 (0-1) cu Noua Zeelandă, pe stadionul din Vancouver. Africanii au urcat astfel pe primul loc în Grupa G.

Autor al unui gol, Mohamed Salah a salutat fanii la final (Foto: EPAIMages)
Autor al unui gol, Mohamed Salah a salutat fanii la final (Foto: EPAIMages)

Neozeelandezii au intrat bine în meci și au avut prima ocazie de gol în minutul 7, prin Singh, care a șutat pe lângă poartă. În minutul 14, portarul egiptean Shobeir a respins balonul expediat de Just. După mai puțin de 120 de secunde, Payne a executat un corner şi Finn Surman a înscris cu o lovitură de cap, de la circa 7 metri de poarta egipteană. Echipa din Emisfera Sudică a fost aproape să își dubleze avantajul (min. 19), după o greșeală a lui Hany, însă portarul egiptean a respins balonul trimis spre colțul scurt de McCowatt.

Africanii au replicat prin Marmoush (min. 27), al cărui şut din marginea careului a fost reţinut cu dificultate de Crocombe. Apoi, în minutul 35, Salah n-a prins poarta dintr-o lovitură liberă de la circa 20 de metri. În prelungirile primului mitan (min. 45+1), Ashour a reluat greșit de la câțiva metri.

Egiptenii au înscris 3 goluri în 25 de minute

După pauză, neozeelandezii s-au retras, încercând să apere avantajul, și să replice pe contraatac. Ceea ce a permis Egiptului să domine cu autoritate. Și să revină pe tabela de scor. După ce Salah (min. 46) a reluat slab de la 6 metri, iar Crocombe a reținut, McCowatt (min. 52) a trimis balonul cu capul din 6 metri, dar Shoubir a avut un reflex salvator.

Egalarea s-a produs în minutul 58. După ce a fost blocat de Surman (min. 55), Zico a fost găsit liber la 7-8 metri de poarta neozeelandeză și a reluat cu capul balonul centrat de Hany. Apoi, în minutul 67, Salah și-a adus echipa în avantaj, marcând după o combinație cu Zico. La acest gol, neozeelandezii au protestat, invocând un fault care nu le-a fost acordat în cealaltă jumătate de teren.

Hamza Abdelkarim și Finn Surman, surprinși într-un duel aerian (Foto: EPAIMages)
Hamza Abdelkarim și Finn Surman, surprinși într-un duel aerian (Foto: EPAIMages)

După șutul lui Fatouh (min. 80), Trezeguet (min. 82) a stabilit rezultatul final, marcând la un corner executat de Salah, cu o lovitură de cap la colțul scurt.

Ratări uriașe în minutele de prelungire

Pe final de meci s-au consemnat două mari ratări. Mai întâi, Zizo (min. 90+2) a driblat portarul, însă Crocombe a revenit și l-a blocat. La poarta cealaltă, Bindon (min. 90+8), a trimis din 6 metri, dar Shoubir a avut o nouă paradă.

În minutul 90+9, egiptenii au efectuat și a șasea schimbare, după comoția suferită de Hossam Abdelmaguid, care i-a lăsat locul lui Mohamed Abdelmoneim.

Până la succesul din noaptea trecută, Egiptul nu avea nicio victorie la Cupa Mondială în opt meciuri disputate (trei egaluri, cinci eșecuri). Pe de altă parte, Noua Zeelandă rămâne fără succes în competiție (patru egaluri și patru eșecuri).

Olanda și Japonia au terminat le egalitate, patru goluri s-au dat după pauză
Neozeelandezul Francis de Vries se lansează într-un atac (Foto: EPAIMages)
Neozeelandezul Francis de Vries se lansează într-un atac (Foto: EPAIMages)

În ultima rundă, în 27 iunie, la 7.00 (ora României), Egiptul va juca cu Iran, iar Noua Zeelandă va avea un meci care se anunță mai dificil cu Belgia.

Noua Zeelandă - Egipt 1-3 (1-0)

VANCOUVER (22 iunie 2026) * Stadion: Vancouver * Spectatori: 52.497 * Arbitru: Omar Al Ali (EAU) * Arbitri asistenți: Mohamed Al-Hammadi (EAU), Taleb Al-Marri (Qatar) * Arbitrul nr. 4: Kevin Ortega (Peru) * Arbitrul asistent de rezervă: Michael Orue (Peru) * Arbitrul video: Mohammed Khamid (EAU) * Arbitri asistenți video: Shaun Evans (Australia), Armando Villarreal (SUA)

Au marcat: Finn Surman (min. 15), respectiv Mostafa Zico (min. 58), Mohamed Salah (min. 67), Trezeguet (min. 82).

Cartonașe galbene: Lashin (min. 17), Singh (min. 20), McCowatt (min. 34).

Noua Zeelandă: 1. Maxime Crocombe - 2. Timothy Payne (4. Tyler Bindon, 85), 16. Finn Surman, 5. Michael Boxall, 13. Liberato Cacace (21. Jesse Randall, 76) - 6. Joe Bell, 8. Marko Stamenic - 11. Elijah Just (3. Francis De Vries, 85), 10. Sarpreet Singh (23. Ryan Thomas, 76), 20. Callum McCowatt (19. Benjamin Old, 66) - 9. Christopher Wood (cpt.).

Rezerve neutilizate: 12. Alexander Paulsen, 22. Michael Woud - 15. Nando Pijnaker, 24. Callan Elliot, 26. Thomas Smith, 14. Alex Rufer, 25. Lachlan Bayliss, 7. Logan Rogerson, 17. Kosta Barbarouses, 18. Benjamin Waine.

Antrenor: Darren Bazeley.

Egipt: 23. Mostafa Shoubir - 3. Mohamed Hany, 2. Yasser Ibrahim, 14. Hamdy Fathy (5. Ramy Rabia, 42), 13. Ahmed Fatouh - 17. Mohanad Lashin, 19. Marawan Attia - 11. Mostafa Zico (9. Hamza Abdelkarim, 76), 10. Mohamed Salah (cpt. / 4. Hossam Abdelmaguid, 84 / 6. Mohamed Abdelmoneim, 90+9), 8. Emam Ashour (25. Zizo, 84) - 22. Omar Marmoush (7. Trezeguet, 76).

Rezerve neutilizate: 1. Mohamed Elshenawy, 16. Mahdy Soliman, 26. Mohamed Alaa - 15. Karim Hafez, 24. Tarek Alaa, 18. Nabil Donga, 21. Mahmoud Saber, 12. Haissem Hassan, 20. Ibrahim Adel.

Antrenor: Hossam Hassan.

Grupa G

Meciuri disputate

15 iunie 2026

Belgia - Egipt 1-1

16 iunie 2026

Iran - Noua Zeelandă 2-2

21 iunie 2026

Belgia - Iran 0-0

22 iunie 2026

Noua Zeelandă - Egipt 1-3

Clasament

1. Egipt 4 puncte (+3)

2. Iran 2 puncte (0)

3. Belgia 2 puncte (0)

4. Noua Zeelandă 1 punct (-3)

Partidele următoare

27 iunie 2026

Ora 7.00: Egipt - Iran

Ora 7.00: Noua Zeelandă - Belgia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionarea anticipată
digi24.ro
image
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
stirileprotv.ro
image
Programul de învestire a Guvernului Veștea, pe repede înainte. Cum arată calendarul zilei
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
fanatik.ro
image
Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
libertatea.ro
image
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Cum au sărbătorit-o Cătălin Zmărăndescu și soția lui pe Matilda, fiica lor cea mică. Micuța campioană a împlinit 8 ani
click.ro
image
Cum va arăta turnul-cub în care „încap 20 de Empire State Building”. Arabia Saudită reia lucrările la cea mai mare clădire din lume
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
cancan.ro
image
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
playtech.ro
image
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Întrebat despre Messi, Mbappe i-a lăsat pe toți "mască": "M-ați da afară!"
digisport.ro
image
Orban, mesaj tranșant către Nicușor Dan: „Pe mine nu mă mai reprezinți. Voi începe să susţin necesitatea demiterii tale”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veştea, anunţ surpriză duminică la miezul nopţii
romaniatv.net
image
Horoscop 22 iunie. Ziua în care se încheie mai multe capitole importante pentru nativi
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cozi uriașe la Piața Unirii pentru angajări la Metrorex cu salarii de la 6.500 de lei pe lună. Zvonul care a adunat sute de persoane
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
Solstitiu jpg
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Cea mai influentă amantă a Regelui Charles al II-lea a rămas în istorie nu pentru scandaluri. Altceva i-a fascinat pe toți

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie