Lui Salah i-a sărit muștarul. Vedeta de la Liverpool a pus tunurile pe conducerea fotbalului mondial

Atacantul echipei FC Liverpool, campioana Angliei la fotbal, egipteanul Mohamed Salah (33 de ani), a luat o poziție fermă după un comunicat distribuit de UEFA. Forul de la Nyon a transmis condoleanțe după moartea lui Suleiman al-Obeid, atacant palestinian ucis în Gaza în timp ce distribuia ajutoare.

Momo Salah a atacat public UEFA, după mesajul referitor la moartea celui care era alintat „Pelé al Palestinei”, Suleiman al-Obeid. Forul european nu specifică faptul că jucătorul a fost ucis, potrivit Asociației Palestiniene de Fotbal, de focuri de armă israeliene, în timp ce distribuia ajutoare în Fâșia Gaza.

„Puteți spune cum a murit, unde și de ce?”, a scris atacantul lui Liverpool pe rețelele de socializare.

Salah a fost șocat și atunci când, la partida din Community Shield (pierdută duminică la penalty-uri împotriva lui Crystal Palace), anumiți fani au întrerupt minutul de reculegere ținut în memoria portughezului Diogo Jota, decedat în accident auto.

Salah a luat o poziție clară, implorând pentru încetarea masacrelor din conflictul dintre Israel și Hamas și cerând intrarea ajutorului umanitar în Gaza.

Suleiman al-Obeid, care a jucat 24 de meciuri internaționale pentru echipa națională palestiniană și a marcat peste 100 de goluri în carieră, avea 41 de ani și era tatăl a cinci copii.