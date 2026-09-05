 Mirosul de marijuana, insuportabil la US Open. Aryna Sabalenka a cedat nervos în timpul meciului: „Fumează în tribună. Puteți face ceva?” | adevarul.ro
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Mirosul de marijuana, insuportabil la US Open. Aryna Sabalenka a cedat nervos în timpul meciului: „Fumează în tribună. Puteți face ceva?”

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Aryna Sabalenka a avut un nou moment de nemulțumire la US Open, de această dată din cauza mirosului de marijuana din arenă. Liderul mondial a apelat chiar la arbitrul partidei, deranjată de fumul venit din zona spectatorilor.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka Foto: EPA

Incidentul s-a petrecut în timpul meciului câștigat de bielorusă în fața rusoaicei Kamilla Rakhimova, scor 6-3, 6-4. Sabalenka nu a avut mari probleme pe teren și și-a asigurat calificarea în faza următoare, însă atmosfera din tribune i-a dat mai multe bătăi de cap decât adversara. Pentru Sabalenka, situația vine în contextul unui început perfect de turneu. Campioana ultimelor două ediții de US Open a cedat doar 15 gameuri în primele trei partide și continuă cursa pentru un al treilea titlu consecutiv la New York.

De această dată însă, liderul WTA a fost vizibil iritată de ceea ce se întâmpla în tribune și a încercat să atragă atenția oficialilor asupra problemei, în speranța că situația va fi remediată.

Cineva fumează iarbă în tribună. Puteţi face ceva? Pentru că mirosul e atât de puternic!”, i s-a adresat Aryna arbitrei partidei.

Problema nu este una nouă la Flushing Meadows

În ultimii ani, mai mulți jucători au atras atenția asupra consumului de marijuana în apropierea arenelor și chiar în interiorul acestora, plângându-se de mirosul puternic care ajunge până pe teren.

Le-am zis ceva de genul, băieți, puteți face ce vreți, puteți fuma ce vreți, vă puteți relaxa cât vreți, dar vă rog să nu faceți asta în jurul terenurilor de tenis.

E un pic dificil să te descurci cu mirosul ăla în timp ce încerci să concurezi la maximum. N-am mai simțit niciodată un miros atât de puternic. În plus, era puțin vânt. Sincer, nu știu exact dacă venea dinspre mulțime sau de afară, pentru că vântul era puternic. Sper doar ca oamenii sunt puțin mai conștienți de aceste lucruri. Le cer doar să nu fumeze în afara terenului!”, a explicat Sabalenka, ulterior, la conferința de presă.

Influencerii, problematici la US Open

Prezența influencerilor în tribune a devenit una dintre problemele tot mai discutate la US Open 2026. La Flushing Meadows, numeroase persoane cunoscute în mediul online asistă la meciuri, însă comportamentul unora dintre ele ajunge să-i deranjeze pe jucători.

Zgomotele produse în timpul punctelor, deplasările prin tribune în momente nepotrivite sau folosirea blițului pentru fotografii pot distrage atenția sportivilor și pot afecta concentrarea acestora în timpul meciurilor.

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