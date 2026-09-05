 Acum începe greul pentru Sorana Cîrstea! S-a calificat fără emoții în optimi, dar o așteaptă o adversară pe care n-a bătut-o niciodată | adevarul.ro
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Acum începe greul pentru Sorana Cîrstea! S-a calificat fără emoții în optimi, dar o așteaptă o adversară pe care n-a bătut-o niciodată

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Sorana Cîrstea va avea parte de un duel extrem de dificil în optimile de finală de la US Open. Românca, în vârstă de 36 de ani și ocupanta locului 17 WTA, o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, favorita numărul 3 a competiției și locul 3 mondial.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: Getty

Pegula a ajuns în această fază după ce a învins-o pe Leylah Fernandez, fostă finalistă la US Open și clasată pe locul 33 WTA. Americanca s-a impus în trei seturi, 1-6, 6-4, 6-3.

Cîrstea a avut un parcurs convingător în turul al treilea. Românca nu i-a lăsat prea multe șanse italiencei Jasmine Paolini, locul 21 WTA, pe care a învins-o categoric, 6-3, 6-3.

Sorana, trei înfrângeri din trei dueluri anterioare cu Pegula

Partida cu Pegula va fi a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare. Până acum, americanca a câștigat toate cele trei confruntări ulterioare.

Prima dispută a avut loc în 2015, la turneul ITF de la Midland, unde Pegula s-a impus cu 6-3, 6-3. Cele două s-au întâlnit din nou în 2021, în primul tur al turneului de la Madrid, iar americanca a câștigat atunci cu 7-6(5), 6-3. Cel mai recent duel s-a disputat chiar în urmă cu două săptămâni, la Cincinnati, tot în optimile de finală. Pegula a avut din nou câștig de cauză, după un meci echilibrat în care s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5.

Sorana: „Ușor de zis, greu de obținut!”

„A trebuit să joc agresiv în fața ei, pentru că, dacă o lași să domine meciul, îți face viața grea. Am știut că asta a trebuit să fac azi și sunt fericită că am servit mai bine astăzi. Am simțit că am gestionat foarte bine anumite momente, iar asta mă bucură. Am simțit că totul a fost sub control, că am întors mingile foarte bine.

Acum trăiesc doar în prezent. Orice este ușor de zis, dar mai greu de obținut. Încercăm să mergem mereu înainte și să facem lucrurile mai bine decât în trecut. În acest moment, doar mă bucur de moment și de fiecare zi, de experiență. Încerc să mă concentrez pe prezent, indiferent de situație. Sunt fericită. Viața este frumoasă, încerc să fiu pozitivă în legătură cu orice.

Sunt foarte fericită să joc la acest nivel, chiar dacă mă aflu la finalul carierei. Este frumos, am jucat atâția ani aici, dar nu a fost suficient. După French Open, antrenorul meu m-a chemat și mi-a spus că am șanse să ajung în fazele finale. I-am zis să se oprească aici. M-am descurcat bine anul ăsta și nu am vrut să mă gândesc la niciun obiectiv. Am vrut să-mi îmbunătățesc jocul, dar fără să am obiective în legătură cu clasamentul. Pur și simplu m-am bucurat, am jucat tenis, am vrut să văd ce se întâmplă.

Sunt pregătită pentru meciul cu Jessica Pegula, dar este o jucătoare incredibilă, a fost foarte constantă, se menține la același nivel. Am drumul meu aici și mă concentrez pe meci!”, a spus Sorana Cîrstea după partida cu Paolini, conform Tennis Channel.

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