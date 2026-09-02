Michael Schumacher va fi omagiat la Monza cu ocazia cursei de Formula 1

Ferrari va marca marca împlinirea a 30 de ani de la sosirea lui pilotului german la Scuderia. Michael Schumacher (57 de ani) a câştigat cinci titluri consecutive de campion mondial cu echipa italiană, între 2000 şi 2004.

Monoposturile pilotate de Schumi vor fi expuse la Monza Foto: EPAImages

Omagiul pentru marele campion va fi adus la sfârşitul acestei săptămâni, pe circuitul de la Monza. În urmă cu 30 de ani, Michael Schumacher se angaja la echipa cu sediul la la Maranello.

Potrivit site-ului cotidianului „L'Equipe”, cele două maşini pilotate de Chales Leclerc şi Lewis Hamilton vor fi vopsite în culorile monopostului F310 din 1996, primul pe care l-a condus germanul după sosirea sa la Ferrari. Pe aripa din faţă a celor doi bolizi vor fi pictate şapte stele semnificând titlurile mondiale câștigate de Schumacher, iar inițialele M și S vor fi inscripţionat pe capota motorului. De asemenea, cei doi piloţi ai Scuderiei vor purta combinezoane speciale la Grand Prix-ul de la Monza.

Ferrari a lăsat de înțeles, în urmă cu ceva timp, că ar putea reînvia designul maşinilor sale de Formula 1 de la începutul anilor 2000, maşini care i-au permis lui Michael Schumacher să câştige cinci titluri mondiale consecutive. A fost aleasă cursa de la Monza, fiindcă acolo pilotul german a trecut primul linia de sosire de cinci ori în timpul carierei sale, de fiecare dată pilotând pentru echipa „Căluţului cabrat”. Omagierea lui Schumi se va produce la 30 de ani de la prima victorie a lui pentru Ferrari şi la 20 de ani de la ultima. În perioada când a concurat pentru formația italiană el a reușit 72 de victorii în Formula 1, un record la acea vreme pentru un pilot la o singură echipă. Acea performanță a fost ameliorată ulterior de Lewis Hamilton, care, sub culorile lui Mercedes, a obţinut 84 de victorii.

Pe de altă parte, Ferrari a anunțat că trei monoposturi vor fi expuse la Monza: F310 din 1996, 248 F1 din 2006 şi F2002. Iar Rubens Barrichello şi Sebastian Vettel, doi foşti piloţi ai echipei italiene, vor urca la volan pentru un tur de onoare. Etapa de la Monza din Campionatul Mondial de Formula 1 se va desfășura în acest weekend.

Michael Schumacher a suferit un grav accident la schi pe 29 decembrie 2013, în stațiunea Méribel din Alpii francezi. În timp ce schia, a ieșit de pe pârtie într-o zonă cu zăpadă adânc marcată, s-a împiedicat de o stâncă acoperită de zăpadă și s-a lovit grav cu capul de o altă stâncă. Deși purta o cască de protecție care i-a atenuat parțial impactul, lovitura a fost extrem de violentă. Schumacher nu a mai fost văzut în public de la accidentul care l-a ţinut în comă aproape şase luni.