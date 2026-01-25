Veste emoționantă. După 12 ani, Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. „Se deplasează prin casă!”

La aproape 12 ani de la gravul accident suferit pe pârtia din Meribel, în Alpii francezi, apar informații neașteptate despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher.

Fostul campion mondial de Formula 1, în prezent în vârstă de 57 de ani, ar fi înregistrat un progres important, potrivit presei britanice, care susține că legenda Ferrari nu mai este imobilizată la pat.

Jurnaliștii de la Daily Mail au ajuns la reședința familiei Schumacher din Mallorca, o apariție surprinzătoare în contextul discreției totale impuse de-a lungul anilor de Corinna Schumacher, soția fostului pilot.

„Am călătorit la conacul lui Michael Schumacher din Mallorca. Acestea sunt veștile sfâșietoare pe care le-am aflat despre starea fizică a legendei F1!”, a titrat Daily Mail.

Până de curând, se știa că Michael Schumacher era complet imobilizat

Jjurnaliștii dezvăluie o schimbare surprinzătoare. Fostul campion de Formula 1 se poate deplasa acum prin casă, folosindu-se de un scaun cu rotile și, uneori, cu ajutorul îngrijitorilor. Mai mult, legenda Ferrari nu și-a pierdut pasiunea pentru motorsport, urmărind frecvent cursele de Formula 1, deseori în compania vechiului său prieten Jean Todt.

„Michael Schumacher nu mai e țintuit la pat și se poate deplasa prin casă, deși doar într-un scaun cu rotile și uneori cu asistența unei echipe de medici, plus asistente și terapeuți. În vârstă de 57 de ani, el primește îngrijiri medicale non-stop. Se spune că tratamentul său costă familia Schumacher zeci de mii de lire sterline pe săptămână.

Foarte puțini vizitatori au voie să intre în casa lui Schumacher, fie că se află la proprietatea sa din Mallorca sau la reședința principală din Gland, Elveția. Dar o persoană care are permis accesul este fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt. Și se spune că Todt și Schumacher urmăresc împreună Marile Premii din F1!”, au preluat britanicii de la Express.co.uk.

„Nu este clar dacă Schumacher înțelege sau nu ce se întâmplă în jurul său!”

Chiar dacă Michael Schumacher a câștigat mobilitate și poate urmări cursele de Formula 1, se pare că fostul pilot nu reușește întotdeauna să înțeleagă complet ce se petrece în jurul său.

„Însă, raportul adaugă că nu este clar dacă Schumacher, în ciuda faptului că e conștient, înțelege sau nu ce se întâmplă în jurul său. O sursă anonimă a declarat: «Nu poți fi sigur dacă înțelege totul, pentru că nu poate spune nimănui. Senzația este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul său, dar probabil nu pe toate»!”, au mai spus britanicii.