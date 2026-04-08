Cine a salvat-o pe Gina Maria Schumacher, după ce tatăl său a paralizat: „De atunci, nu aș mai putea trăi fără ei”

Fiica fostului mare campion de Formual 1 Michael Schumacher (57 de ani) , Gina Maria (29 de ani), a povestit într-un documentar momentele care au urmat tragediei care i-a lovit familia . Pe 29 decembrie 2013, „Schumi” a suferit un accident la schi. Se afla împreună cu fiul său, Mick, în vârstă de 14 ani, în stațiunea Méribel, din Alpii francezi, iar de atunci nu și-a mai revenit.

Durerea are momente și moduri diferite de a fi procesată. Gina Maria Schumacher a găsit puterea de a-și împărtăși reacția după șocul produs de accidentul de schi al tatălui ei, Michael, în documentarul Horsepower, dedicat ei. Fostul pilot, de șapte ori campion în Formula 1, a suferit o leziune gravă la cap, cu leziuni cerebrale extinse. După acel fatidic 29 decembrie 2013, campionul german a început o lungă și interminabilă recuperare. O călătorie care a afectat-o ​​pe fiica acestuia.

Pentru Gina, cea mai bună terapie a fost călăria, așa cum explică în documentarul produs de postul de televiziune german ZDF și disponibil din 17 aprilie: „După accidentul tatălui meu, m-am dedicat acestei discipline, pentru că trebuia să fac ceva. Caii au fost întotdeauna importanți pentru mine. Dar de atunci, nu aș mai putea trăi fără ei. M-au ajutat total”.

Pasiunea i-a fost încurajată de familia ei: „Sunt recunoscătoare că pot face asta, nu este ceva ce poți lua de bun. Părinții mei mi-au oferit oportunitatea. Prin urmare, a fost întotdeauna important pentru mine să muncesc din greu în acest domeniu, să o fac cât mai bine posibil”.

Michael a căzut de pe un cal

Caii l-au intrigat întotdeauna pe Michael. Acest lucru este demonstrat de numeroasele sale apariții la grajdurile de echitație alături de soție. Gina și-a amintit un moment anume: „Când eu și fratele meu eram mai mici, mama voia să înceapă din nou să călărească, dar căuta un animal sigur. În timp ce era cu tatăl meu în Dubai, au călărit niște cai arabi. Apoi, Michael a căzut de pe unul dintre ei. Alături, era un Quarter Horse (n.r. - o rasă americană) pentru a-i calma pe ceilalți, iar mama a spus că își dorește un cal ca acesta”.

Fostul pilot făcuse o predicție despre fiica lui, Gina. Soția sa, Corinna, a dezvăluit: „Când Gina avea doar 10 ani, Michael mi-a spus că va fi mai bună decât mine: «E mai egoistă. Când ești sportiv, trebuie să fii așa, într-un anumit fel. Și acesta este un lucru bun. Altfel, nu vei realiza niciodată nimic.» Astăzi, cred că a avut perfectă dreptate”.