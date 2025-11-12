Mesajul lui Mirel Rădoi la despărțirea de Craiova. Ce spune despre marele vis al oltenilor

În Bănie este programată astăzi la prânz conferința de presa de prezentare a antrenorului portughez Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul ales de conducerea Universității Craiova pentru a-i succeda lui Mirel Rădoi (44 de ani).

După plecare, pe contul personal de Instagram, Rădoi a transmis un prim mesaj celor din Bănie. El le-a mulțumit oamenilor cu care a colaborat la Universitatea Craiova și i-a sfătuit să creadă și să lupte pentru împlinirea visului: titlul de campioană, așteptat din 1991.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și olteni. „Filmul Știința campioană” trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a „murit”, pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris fostul internațional pe rețeaua se socializare.

„Știința” se află pe locul 4, la 6 puncte de liderul Rapid, după 16 etape, și vine după prima victorie în Europa, 1-0 cu Rapid Viena, în grupa de Conference League.