Video Oltenii fac senzație în Europa: victorie cu Rapid Viena, socotit cel mai tare adversar înfruntat în Conference League

Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid Viena cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Weststadion din Viena, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League. La meciul de la Viena, de pe „Weststadion”, au asistat 23.457 spectatori.

Universitatea a reușit prima sa victorie în faza principală a competiție, prin golul lui Oleksandr Romanciuk (37).

Echipa din Bănie a făcut un meci foarte bun și putea câștiga mai clar, dar a ratat foarte mult. Prima parte a jocului a fost una de luptă, cu multe durități, dar Universitatea a rezistat și nu s-a lăsat timorată.

Rădoi, eliminat

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut prima ocazie în min. 5, când Cicâldău a șutat din întoarcere de la 12 metri, dar portarul a respins.

Universitatea a rămas fără antrenor, Rădoi fiind eliminat pentru două cartonașe galbene primite în decurs de câteva minute.

Craiovenii au deschis scorul prin fundașul ucrainean Romanciuk a reluat cu capul de la 5 metri, la centrarea lui Mora.

Gazdele au avut o singură fază notabilă, prin Kara (39), care a trimis cu capul pe lângă.

Nsimba (42) a avut șansa dublării avantajului, dar a șutat peste din voleu de la 14 metri.

Universitatea a reușit să marcheze prin Teles (43), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Al Hamlawi.

Sarabanda ratărilor după pauză

În partea secundă, oltenii s-au întrecut în ratări. Nsimba (55) a șutat din unghi, dar portarul a respins, după care Teles a trimis pe lângă poartă. Al Hamlawi (59) a reluat bine cu capul, dar portarul a respins.

Cea mai mare ocazie a austriecilor a fost ratată de Antiste (62), dar Isenko a intervenit providențial la șutul lui francezului din 6 metri.

Nsimba (65) a ratat singur cu Gartler, care a respins apoi șutul lui Houri (71) și reluarea slabă a lui Baiaram.

Rapid Viena a atacat în continuare în căutarea golului egalării, dar Seidl (64, 82), Antiste (80) și Bolla (84) au fost impreciși.

Universitatea a avut 15-8 la șuturile la poartă și 8-1 la cele pe poartă.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa, 1-1 acasă cu FC Noah și 1-0 cu Rapid la Viena, Universitatea va juca în continuare în Conference League cu Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

În campionatul intern din Austria, SK Rapid Viena are 22 de puncte, adunate în 12 jocuri, fiind pe locul 2 după liderul Salzburg, 23 de puncte.