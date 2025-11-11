Soluție surprinzătoare: Filipe Coelho este noul antrenor principal al Universității Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova l-a ales, astă-seară, pe urmașul antrenorului Mirel Rădoi, plecat după înfrângerea de acasă cu UTA Arad, din etapa a 16-a. Este vorba despre un tehnician străin, așa cum anunțase conducerea grupării din Bănie. Numele lui însă nu mai fusese vehiculat.

„Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, scriu oltenii pe Facebook.

Acomodarea portughezului în Bănie va fi asigurată de fostul portar al CFR-ului, Mario Felgeuiras, care ocupă funcția de manager sportiv al Universității Craiova din decembrie 2024.