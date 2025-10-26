search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Universitatea Craiova - Metaloglobus, 0-0. Oltenii au ratat șansa de a deveni lideri în clasamentul Superligii

Publicat:
Ultima actualizare:

Formația Metaloglobus București a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat duminică pe teren propriu împotriva echipei Universitatea Craiova, în cadrul etapei a 14-a din SuperLigă.

Universitatea Craiova - Metaloglobus, 0-0 Foto/Sportpictures
Universitatea Craiova - Metaloglobus, 0-0 Foto/Sportpictures

Bucureştenii au avut prima şansă de gol a partidei, în minutul 4, odată cu şutul lui Ely Fernandes. Baiaram a cerut penalti în minutul 20, apoi a şutat slab dintr-o poziţie foarte bună, în minutul 32.

Tot Baiaram a încercat o scăriţă prin care să-l învingă pe Gavrilaş, în minutul 60, pentru ca în minutul 62, Gavrilaş să respingă incredibil la şutul lui Nsimba, mingea a revenit la atacantul francez care a trimis în bară.

În minutul 80 Baiaram a şutat pe lângă poartă, dintr-o poziţie excelentă, ratând o ocazie uriaşă. Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0 şi oltenii sunt pe locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte. Metaloglobus are 7 puncte şi e ultima, conform news.ro.

Echipele de start

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia, A. Camara, Caramalău, A. Sava, Aggoun – Abbey (Milea 67), Sabater, Ubbink (Zakir 63) – Huiban (Visic 75), Ely Fernandes (Ad. Sîrbu 63). ANTRENOR: Mihai Teja

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, V. Mogoş, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 76), T. Băluţă, Houri (Cicâldău 68), Fl. Ştefan (Bancu 68) – Nsimba (Al Hamlawi 67), Baiaram (Etim 86). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ubbink 15, D. Irimia 45+1 / Mirel Rădoi 90+4.

Sport

