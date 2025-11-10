search
Video Oficial: Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Craiovei. Anunțul făcut de patronul Mihai Rotaru

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor, după 1-2 cu UTA Arad, în etapa a 16-a. Patronul Mihai Rotaru (52 de ani) a confirmat despărțirea astăz, într-o conferință de presă, în care a dezvăluit că a încercat pe toate căile să-l facă pe Mirel Rădoi (44 de ani) să revină asupra deciziei.

Mirel Rădoi are 44 de ani
Mirel Rădoi are 44 de ani

Antrenorul a rămas ferm pe poziții, deoarece simte că a ajuns la epuizare. „Am avut o discuție până târziu în noapte, am încercat pe toate căile să îl convingem, pentru că am crezut că poate realiza ceva. Și a realizat.

Asta ne dorim la Craiova, ca din toate punctele de vedere, organizatoric, administrativ și sportiv să fim la nivel de Europa. Și am arătat că putem face performanță la nivel european.

Au fost mai multe motive, primul că acest proiect l-a epuizat și că preferă să stea deoparte. Sunt evenimente care sunt destul de dese în viața unui club, totuși am reușit să stăm 10 luni împreună, eu aș fi vrut să stăm doi ani.

Ce putem face acum e să plecăm de la nivelul lăsat de el și să mergem din ce în ce mai sus", a declarat Mihai Rotaru.

Acest al doilea mandat de la Universitatea Craiova a fost de 10 luni. A fost cel mai lung pentru Rădoi la nivel de echipe de club. Pe lângă România U21 și prima reprezentativă, Mirel a mai lucrat la 5 cluburi:

  • FCSB - 5 luni
  • Al-Tai - 4 luni
  • Al-Baeteh - 6 luni
  • Al Jazira - 4 luni
  • Universitatea Craiova - 4 luni, primul mandat, 10 luni al doilea mandat
