Dinamo - UTA Arad, 2-0. „Câinii” își recapătă poziția de lideri în Superliga

Dinamo și UTA Arad au dat piept într-un duel ce a contat în etapa a 14-a a campionatului intern. „Câinii” s-au impus cu 2-0.

Dinamo - UTA Arad, 2-0 Foto: Sportpictures

Dinamo a deschis scorul pe finalul primei reprize

Meciul dintre Dinamo și UTA Arad a început în forță, iar prima ocazie a venit în minutul 10. Zandberger a primit mingea în apropierea porții, la prima bară, și a șutat, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă.

În minutul 22, Dinamo a fost aproape să deschidă scorul după ce El-Sawy a trimis mingea în propria poartă. Golul nu a fost însă validat, deoarece VAR-ul a arătat că Opruț se afla în ofsaid în momentul șutului. Șase minute mai târziu, Bellarouch a avut de lucru la șutul puternic al lui Papeau, pe care a reușit să îl respingă cu ceva emoții.

Danny Armstrong a încercat să înscrie cu o lovitură de cap, dar mingea a trecut pe lângă poarta arădenilor. La scurt timp, în minutul 40, Marius Coman a primit cartonașul galben pentru proteste.

Cu puțin timp înainte de pauză, Dinamo a reușit să deschidă scorul. În minutul 44, același Danny Armstrong a trimis mingea în poartă cu un șut superb de la mare distanță, iar portarul Rosa nu a mai putut face nimic pentru a evita golul. Astfel, „câinii” au intrat la vestiare cu avantaj pe tabelă.

Repriza secundă a început cu UTA în căutarea golului egalizator

În minutul 52, Marius Coman a pătruns în careul dinamoviștilor cu mingea la picior, însă a pierdut balonul chiar în momentul în care se pregătea să șuteze. Șase minute mai târziu, atacantul a fost înlocuit, în locul său intrând Marinos Tzionis.

Dinamo a avut o nouă ocazie în minutul 61, după o lovitură de colț. Mingea a ajuns la Soro, iar apoi a trecut prin fața porții, însă portarul Rosa a reușit să o prindă înainte ca vreun jucător să intervină.

În minutul 68, „câinii” și-au mărit avantajul. Diogo Pinto a primit mingea la marginea careului, a avansat câțiva pași și a trimis un șut puternic pe centrul porții, fără ca Rosa să poată evita golul.

UTA a încercat să revină în joc, însă Dinamo a continuat să țină adversarii la distanță. În minutul 78, Pascual a primit cartonașul galben pentru un fault asupra lui Abdallah.

Un minut mai târziu, arădenii au fost foarte aproape să reducă diferența. Tzionis a trimis mingea în bară, iar balonul a ajuns apoi la Alin Roman, care a șutat din voleu. Mingea a lovit din nou bara, înainte ca portarul Bellarouch să o prindă și să înlăture pericolul. Finalul cnfruntării a fost unul fără ocazii, Dinamo impunându-se cu 2-0.

Dinamo este lider în clasamentul din Superliga, cu un total de 33 de puncte. UTA Arad se situează pe locul 10, cu 11 puncte.