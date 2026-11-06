Victorie dramatică pentru FC Argeș, Dinamo a pierdut pentru prima oară după 14 etape

FC Argeş a câștigat la limită (2-1) meciul cu Dinamo Bucureşti, vineri seara, la Mioveni, în a 15-a etapă a Superligii de fotbal, ultima a turului. Formația alb-roșie nu mai pierduse din prima rundă, când s-a înclinat la Ploiești.

Piteștenii au reușit o victorie mare cu Dinamo, liderul din Superliga Foto: Sportpictures

Dinamo a fost mai activă în prima parte și avut primele ocazii de gol prin Alberto Soro (min. 5) şi Armstrong (min. 11). Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 38, când Rober Sierra a profitat de o greşeală a lui Bellaarouch şi a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Liderul a egalat cu ceva şansă, kosovarul Leard Sadriu trimițându-și mingea în propria poartă (min. 62), la centrarea lui Dean Zandbergen. Dinamo a forţat golul victoriei mai ales după intrarea lui Karamoko, acesta nimerind bara în minutul 66. Francezul a trimis peste poartă, din poziţie bună, în minutul 77, pentru ca trei minute mai târziu portarul Nikic să intervină excelent la şutul aceluiaşi Karamoko.

În finalul meciului (min. 90+1), piteştenii au înscris golul victoriei prin Mamadou Mendy (min. 90+1), care a profitat de o mare eroare a fundaşului israelian Nikita Stoinov. Senegalezul se află la prima reușită pentru echipa din Trivale.

Piteştenii au reușit prima victorie după trei remize şi şapte înfrângeri în campionat. Ultimul lor succes data din 9 august 2026, de la acel 1-0 cu Universitatea Craiova. Dinamo era neînvinsă de 14 etape, interval în care a înregistrat zece succese şi trei rezultate de egalitate.

Petrolul Ploiești a câștigat la Arad

În celălalt meci al zilei, Petrolul Ploieşti a învins-o cu 1-0 (0-0) pe UTA Arad, în deplasare. Unicul gol al partidei a fost înscris de Mario Ioniţă (min. 71). Arădenii au avut o ocazie bună prin Marius Coman (min. 19), iar Omar El Sawy (min. 40) a ratat incredibil din faţa porţii goale, trimiţând mingea în bară. Şi ploieştenii au avut o bară, la şutul lui Mark Ţuţu (min. 79).

Pentru UTA a fost primul eşec pe teren propriu din acest sezon.

Antrenorul oaspeţilor, Ricardo Sousa, a văzut două cartonaşe galbene pentru proteste, în decurs de câteva secunde, şi a fost eliminat în min. 88.

Superliga

Etapa a 15-a

Vineri

UTA Arad – Petrolul Ploiești........................0-1

FC Argeș – Dinamo...................................2-1

Sâmbătă

Csikszereda – „U” Cluj................................15.00

Farul Constanța – Rapid...............................17.30

FCSB – Corvinul Hunedoara........................20.30

Duminică

Sepsi – FC Voluntari......................................16.00

CFR Cluj – Universitatea Craiova.................19.00

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați...........................20.00

Clasament

1. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

2. Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3. Rapid 14 9 3 2 23-13 30

4. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

5. „U“ Cluj 14 8 1 5 26-20 25

6. Farul 14 6 5 3 23-21 23

7. FCSB 14 6 3 5 20-20 21

8. Corvinul 14 5 4 5 16-16 19

9. CFR 14 5 3 6 20-21 18

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

12. Sepsi 14 3 6 5 9-19 15

13. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

14. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

15. FC Voluntari 14 2 2 10 14-30 8

16. Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.