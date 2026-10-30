Mutare surpriză la Dinamo! Clubul în oferă un statul special lui Florin Răducioiu. Câți bani ar urma să încaseze lunar

Dinamo ar putea readuce în club unul dintre foștii săi jucători importanți. Florin Răducioiu, fost atacant al „câinilor” și al echipei naționale a României, poartă discuții cu oficialii din Ștefan cel Mare pentru a ocupa o funcție în cadrul grupării bucureștene.

Florin Răducioiu, legendă a clubului Dinamo Foto: Sportpictures

Andrei Nicolescu a confirmat că negocierile sunt în desfășurare

Conducerea încearcă să stabilească exact ce responsabilități va avea fostul internațional, astfel încât experiența sa să fie de folos clubului. Printre obiectivele avute în vedere se numără sprijinirea tinerilor fotbaliști și contribuția la formarea unui grup orientat spre performanță. Dinamo nu își dorește ca Răducioiu să aibă doar un rol de imagine, ci să se implice activ în proiectul echipei, fiind un pod de legătură între generația prezentă și cea care vine din spate. Dacă va ajunge la un acord cu oficialii, fostul atacant ar urma să încaseze un salariu de 4.000 de euro pe lună, echivalentul a 48.000 de euro pe an.

„Suntem în niște discuții, ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi. Ne gândim mult la ce înseamnă pentru Dinamo, pentru tinerii care ar putea să vină și să crească la Dinamo, plus că are și relații bune. Încercăm să creionăm un post care să-l ajute pe el și să ne ajute și pe noi și, în același timp, să ne dea nouă un spirit în plus, o atmosferă de performanță pentru ce se întâmplă la Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, conform Fanatik.

Principalul obiectiv al colaborării: „Răducioiu este un simbol al performanței!”

Unul dintre planurile conducerii lui Dinamo este să le ofere mai multe șanse tinerilor din propria academie să ajungă la prima echipă. Trecerea de la juniori la fotbalul de seniori este un pas dificil pentru mulți jucători, iar experiența lui Florin Răducioiu ar putea conta în acest proces. Fostul atacant ar putea ajuta la o mai bună colaborare între academie, echipa secundă și formația de seniori, astfel încât tinerii cu potențial să fie pregătiți mai bine pentru nivelul următor.

Oficialii dinamoviști își doresc ca Răducioiu să se implice direct în activitatea clubului, nu doar să reprezinte imaginea echipei. Totuși, fostul internațional ar putea avea și rolul de ambasador al lui Dinamo, pe lângă responsabilitățile legate de dezvoltarea fotbalistică a grupării.

„FRF a implementat un sistem prin care încearcă să gestioneze, cumva, tranziția de la copii și juniori către seniori. Este o chestie interesantă, un proces care ar trebui analizat de cineva cu experiență, un proces care a fost mai puțin analizat și mai puțin detaliat în pregătirea pentru performanță a copiilor. Această tranziție de la juniori la seniori cred că este foarte importantă și, dacă nu este făcută corect, foarte mulți copii cu real talent se pierd. El nu trebuie să fie neapărat asta. Noi trebuie să găsim un liant între echipa a doua, Academie și prima echipă. Trebuie, cumva, ca cineva să fie atent și să dea un suflu nou, pentru că Răducioiu este un simbol al lui Dinamo și un simbol al performanței.

Este altceva când un fost jucător ca Radu vine să-i vorbească unui copil de 17-18 ani despre cum să gândească, ce să facă. Este un partener de dialog, cu idei comune. Încercăm să creionăm o chestie care să aibă sens, nu doar așa, de fațadă. Noi vrem să profităm un pic de experiența lui și să vină să ajute Dinamo. Acum, că va fi și ambasador al lui Dinamo, ca imagine, este o chestiune adiacentă. În mod normal, da, vine la Dinamo. Definim roluri acum, ceea ce este o parte importantă din proces. Vedem dacă va apărea în emisiuni sau prin alte locuri, așa facem acum, analizăm și ne gândim la toate!”, a explicat oficialul dinamovist.