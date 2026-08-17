 David Popovici a ajuns model drept de urmat în vestiarul naționalei. Cum l-a cucerit pe Gică Hagi: „Vreau să implementez asta!” | adevarul.ro
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David Popovici a ajuns model drept de urmat în vestiarul naționalei. Cum l-a cucerit pe Gică Hagi: „Vreau să implementez asta!”

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Performanțele lui David Popovici de la Campionatele Europene de la Paris l-au impresionat pe Gică Hagi, care consideră că mentalitatea înotătorului român poate reprezenta un exemplu și pentru fotbaliștii echipei naționale.

Hagi l-a lăudat pe David Popovici Foto/Colaj Profimedia-Facebook
Hagi l-a lăudat pe David Popovici Foto/Colaj Profimedia-Facebook

Popovici a cucerit două medalii de aur la competiția continentală, triumfând atât la 100, cât și la 200 de metri liber. Rezultatele sale au atras aprecierea noului selecționer al României, care i-a transmis public felicitări.

Hagi l-a descris pe sportivul în vârstă de 21 de ani drept „o sursă de inspirație” și a subliniat atitudinea de campion pe care acesta o arată constant în competiții.

Hagi: „Este un campion, nu se satură!”

Selecționerul intenționează să folosească această mentalitate drept reper și în cadrul primei reprezentative. Pentru Hagi, determinarea și dorința de performanță demonstrate de Popovici sunt elemente pe care și-ar dori să le vadă cât mai mult și la jucătorii naționalei de fotbal.

„Felicitările mele! E o sursă de inspirație, să fim și noi ca el, este un campion, nu se satură. Un campion mereu se autodepășește. Asta vreau și eu să implementez la echipa națională. Respectul meu și felicitările mele, încă o dată!, a spus Gică Hagi, cu ocazia unei conferințe de presă susținute în cursul zilei de luni. 

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