Lionel Messi s-a întors în secret pe Nou Camp. Starul sud-american a călcat iarba catalană după patru ani

Lionel Messi (38 de ani) s-a întors pe Camp Nou, în secret și după patru ani. Imaginea a devenit imediat virală.

De când a părăsit Barcelona, în 2021, când a luat drumul Parisului, Lionel Messi nu se mai întorsese pe Camp Nou, stadionul care i-a adus gloria. Acum, aflând de redeschiderea vechii sale „case”, campionul a plănuit o vizită secretă. Târziu, în noapte.

Fotografiile și videoclipul revenirii sale au fost postate pe Instagram. „Ieri m-am întors într-un loc care îmi este dor din tot sufletul”, a comentat argentinianul.

„Un loc în care am fost extrem de fericit. Sper să mă pot întoarce într-o zi și nu doar să-mi iau rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut niciodată”, a mai spus el.