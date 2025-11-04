Video Antonela Roccuzzo, soția lui Messi, prinsă într-un moment jenant. Cum a reacționat când un influencer a întrebat-o din ce trăiește

Influencerul Ziv Tamir, cunoscut pe rețelele de socializare drept „Tipul cu ceasuri”, a întâlnit-o pe Antonela Roccuzzo, soția lui Leo Messi, la un eveniment, fără să o recunoască.

Respectivul a abordat-o la intrarea într-o zonă plină cu terenuri de padel. Ziv Tamir i-a lăudat ceasul și a întrebat-o din ce trăiește, dorind probabil să afle ce trebuie să faci în viață, ca să-ți poți permite achiziționarea unei bijuterii de o asemenea valoare.

„Ăsta e un ceas Tiffany! Cu ce ​​te ocupi?”, a chestionat-o Tamir, punând-o în încurcătură pe Antonela, al cărei unic răspuns ar fi fost, în mod normal: „Nu muncesc! Sunt soția lui Messi!”.

N-a venit acest răspuns, jumătatea lui Messi preferând să facă un semn discret cu degetul mare, ca și cum totul este OK, dar părând ușor stânjenită și dorind să scape cât mai iute de curiosul nepoftit.

Antonela avea în apropiere o interpretă de limbă engleză care îi transmitea mesajele. Momentul a fost postat pe Instagram de Ziv Tamir.

În acest timp, marele rival al argentinianului Lionel Messi (38 de ani, legitimat la Inter Miami), portughezul Cristiano Ronaldo (40 de ani), de la formația saudită Al Nassr, a ieșit în public cu un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan.

„Mă voi retrage curând din fotbal. Dar cred că sunt pregătit. Probabil voi plânge la retragere, dar sunt pregătit. Îmi pregătesc viitorul de la 25, 26, 27 de ani. Nimic însă nu poate compara adrenalina pe care o am pentru fotbal”, a spus CR7.