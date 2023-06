Messi dezvăluie de ce nu s-a întors la Barcelona. „Dacă ar fi fost o chestiune de bani, m-aș fi dus în Arabia Saudită”

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a decis să se alăture echipei americane Inter Miami după despărţirea de campioana Franţei, Paris Saint-Germain. Messi a acordat un interviu presei sportive în care explică de ce nu a ales Barcelona.

Messi va juca în sezonul următor la echipa Inter Miami, echipa lui David Beckham. „Am luat decizia că voi merge la Miami. Încă nu este contractul finalizat sută la sută. Îmi lipsesc unele lucruri, dar am decis să continuăm pe drum”, a explicat campionul modial în cadrul unui interviu acordat presei sportive din Spania.

Messi a explicat de ce nu a ales Barcelona. „Am fost foarte emoționat, foarte încântat să mă pot întoarce (la Barcelona n.red.), dar, pe de altă parte, după ce am trăit ceea ce am trăit și ieșirea pe care am avut-o, nu am mai vrut să fiu în aceeași situație: să aștept să văd ce se va întâmpla și să-mi las viitorul în mâinile altcuiva. Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea”, a declarat Messi pentru Mundo Deportivo.

El a spus că auzise că cei de la Barcelona trebuiau să vândă jucători sau să micșoreze salariile jucătorilor pentru a-l putea aduce la echipă. „Adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Eram deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja un pic obosit, nu voiam să trec prin toate astea”.

Messi a explicat că a luat decizia de a pleca în SUA pentru că și-a dorit „puțină liniște” și să fie mai mult timp cu familia sa. „Da, voi părăsi Europa. Adevărul este că am avut oferte de la o altă echipă europeană, dar nici nu le-am analizat, pentru că în Europa singura mea idee era să merg la Barcelona. Însă, după ce am câştigat Cupa Mondială, iar dorinţa de a merge la Barca nu s-a concretizat, cred că a sosit timpul să merg în liga din Statele Unite pentru a trăi fotbalul într-un mod diferit şi a mă bucura mai mult în fiecare zi. Evident, cu aceeaşi responsabilitate şi dorinţă de a câştiga şi de a face mereu lucruri bune. Dar mai calm".

Messi a explicat că refuzul de a merge la Barcelona nu are niciun motiv financiar. „Dacă ar fi fost o chestiune de bani, m-aș fi dus în Arabia sau în altă parte. Clubul, astăzi, nu a fost în măsură să-mi spună 100% că pot reveni. Și e de înțeles, din cauza situației prin care trece clubul”.

A obținut Balonul de Aur de 7 ori

Campion mondial cu Argentina la sfârşitul anului trecut, Messi, care a obţinut de şapte ori Balonul de Aur, a câştigat Ligue 1 în cele două sezoane petrecute la PSG. Presa a indicat recent că fotbalistul ar putea semna cu echipa saudită Al-Hilal, de la care a primit o ofertă oficială. Ţara din Golf încearcă să-i atragă pe cei mai mari fotbalişti în campionatul său şi a reuşit să-l convingă pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo să vină la Al-Nassr puţin după Cupa Mondială. Atacantul francez Karim Benzema a semnat cu Al-Ittihad în această săptămână.