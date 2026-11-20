Finalist al Campionatului Mondial din vara trecută, Lionel Messi rămâne cel mai bine plătit jucător din Liga Profesionistă Nord-Americană de Fotbal (MLS). Acesta este urmat de Robert Lewandowski și Antoine Griezman.

Lionel Messi este cel mai important fotbalist care activează în MLS Foto: EPAImages

Cu 28,3 milioane de dolari, Messi câştigă cu aproape 8 milioane de dolari mai mult decât anul trecut, fără a lua în calcul celelalte surse de venit ale sale, potrivit Asociaţiei Jucătorilor (MLS Players Association). Argentinianul are contract cu Inter Miami până în 2028,

Polonezul Robert Lewandowski, care a sosit la Chicago Fire în această vară, ocupă locul al doilea în clasament, cu 19,51 milioane dolari, în timp ce atacantul francez Antoine Griezmann se află pe locul al treilea, cu aproape 13,94 milioane de dolari. Campion mondial în 2018, ultimul a avut un debut fulminant la Orlando City, marcând 14 goluri şi oferind 7 pase decisive în 18 etape. Pe locurile 4 și 5 se află Son Heung-min (LAFC), cu 11,2 milioane de dolari, și Breel Embolo (Atlanta United), cu 10,8.

Messi a câștigat pentru a doua oară „Gheata de Aur”

La începutul acestei luni, Messi a devenit primul fotbalist care câștigă „Gheata de Aur” a MLS în două campionate consecutive. Sud-americanul a marcat 26 de goluri în 31 de meciuri, devansându-i pe atacantul lui FC Dallas, Petar Musa (22 de goluri), și pe jucătorul echipei Nashville SC, Sam Surridge (21 de goluri). Ceea ce reprezint un record pentru liga de fotbal din America de Nord.

Argentinianul marcase deja 29 de goluri în campionatul precedent. Messi a devenit al doilea jucător din istoria MLS care atinge pragul de 25 de goluri în doi ani consecutivi. Argentinianul s-a retras din echipa națională în vara trecută, după o carieră de 21 de ani.