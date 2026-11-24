O întâlnire specială îi așteaptă pe Gică Hagi și Ilie Năstase la Roma. Cei doi au plecat marți dimineață din România, urmând să ajungă la Vatican, unde vor fi primiți de Papa Leon al XIV-lea.

Gică Hagi și Ilie Năstase Foto: Sportpictures

Foștii mari sportivi nu vor merge cu mâna goală, ci au pregătit câteva surprize pentru Suveranul Pontif.

„Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc!”

Hagi a ajuns la Aeroportul Otopeni însoțit de Marilena, după zilele petrecute în Qatar, unde a urmărit meciurile României U17 de la Campionatul Mondial. Deplasarea în Italia vine imediat după revenirea sa în țară. Înainte să urce în avion, selecționerul României a vorbit despre vizita pe care urmează să o facă și despre sentimentele pe care le are înainte de întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea.

„Bineînțeles că sunt emoționat pentru vizita asta. Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc. (n.r. Ați pregătit ceva special pentru întâlnire?) O să auziți! Cu siguranță, da. E importantă o binecuvântare, absolut. Doamne Ajută și pentru națională, să fie, să iasă și să terminăm anul cum trebuie. Nu ne plângem (n.r. de program), este bine. Așteptăm (n.r – tragerea la sorți pentru preliminariile Euro) așa cum așteptați toată lumea. Toți românii așteptăm, ce va fi, va fi, trebuie să fim puternici și să luptăm!”, a declarat Gică Hagi, citat de GSP.

„O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal!”

Ilie Năstase a ajuns și el marți dimineață la Otopeni, alături de soția sa, Ioana, pentru zborul spre Roma. Fostul tenismen a dezvăluit că i-a pregătit Papei Leon al XIV-lea un cadou cu legătură directă cu sportul: o rachetă de tenis. Năstase a vorbit și despre cât de mult se bucură de ocazia de a-l întâlni pe Suveranul Pontif.

„E frumos că putem merge în locul acela sfânt. Soția mea este foarte credincioasă, este și ea fericită. Suntem fericiți că mergem acolo. Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred. (n.r. – Veți vorbi despre naționala României?) Nu, nu, nu vorbesc! E supărat!”, a spus și Ilie Năstase.