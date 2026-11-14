Lionel Messi va reveni pe Stadionul Monumental din Buenos Aires cu Inter Miami

Clubul de fotbal River Plate va disputa un meci amical împotriva echipei Inter Miami. Partida va avea loc în 19 ianuarie, la Buenos Aires. Retras din echipa Argentinei, Lionel Messi va reveni cu această ocazie în țara sa natală.

Leo Messi a disputat meciul de retragere din echipa Argentinei tot pe Stadionul Monumental Foto: EPAImages

Lionel Messi cunoaște foarte bine Stadionul Monumental din perioada în care a evoluat pentru echipa națională. De această dată, el revine în calitate de adversar, reprezentând Inter Miami în confruntarea cu River Plate. Arena din Buenos Aires, unde campionul mondial a jucat în mai multe rânduri cu Argentina, va găzdui acest meci amical în 19 ianuarie. River a confirmat disputarea partidei, care va marca începutul pregătirilor pentru 2027.

La acest meci vor participa numeroase vedete. Pe lângă Messi, sunt așteptați să evolueze și alți jucători de renume, precum Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Thiago Almada și Casemiro. Pentru Lionel Messi, aceasta va fi prima revenire pe stadionul celor de la River Plate, locul în care a disputat ultimul său meci în tricoul „Albiceleste”, meci câșigat cu 3-0 împotriva Beninului.

A câștigat din nou „Gheata de Aur” în MLS

Cu 26 de goluri înscrise până la finalul sezonului regulat, în 8 noiembrie Lionel Messi (39 de ani) a devenit primul jucător al lui Inter Miami care termină pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, doi ani la rând. Formația din Florida va juca cu Columbus Crew în optimile de finală ale Conferinței de Est.

Atacantul echipei Inter Miami a devenit primul fotbalist care câștigă „Gheata de Aur” a MLS în două campionate consecutive. Messi a marcat 26 de goluri în 31 de meciuri, devansându-i pe atacantul lui FC Dallas, Petar Musa (22 de goluri), și pe jucătorul echipei Nashville SC, Sam Surridge (21 de goluri). Ceea ce reprezint un record pentru liga de fotbal din America de Nord.

În 6 octombrie, Universitatea din Buenos Aires (UBA) i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa, cea mai înaltă distincţie onorifică a sa, lui Lionel Messi, în semn de recunoştinţă pentru cariera sa sportivă şi felul în care a reprezentat Argentina. Ceremonia s-a desfășurat chiar înaintea meciului de retragere din naţionala Argentinei, contra Beninului, pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

La CM 2026, ultima sa competiţie la care a participat cu echipa Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, însă a pierdut finala (0-1 cu Spania), la fel cum s-a întâmplat la ediţia din 2014, în Brazilia, când s-a înclinat în fața Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câştigată la loviturile de departajare contra Franţei.

La începutul lunii august, Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) l-a onorat pe Lionel Messi pe toate stadioanele din țara sud-americană care au găzduit meciuri oficiale.