Deputata AUR Laura Gherasim, autoarea raportului parlamentar privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, a reacționat marți, 24 noiembrie, la poziția Administrației Prezidențiale, susținând că aceasta confirmă unele dintre concluziile documentului. Ea îi reproșează președintelui Nicușor Dan că justifică anularea scrutinului prin probe incomplete și îi cere să contribuie la desecretizarea documentelor relevante.

Deputata AUR Laura Gherasim Foto: Facebook / Laura Gherasim

Într-un comunicat transmis luni, 24 noiembrie, și postat pe Facebook, Laura Gherasim afirmă că reacția Administrației Prezidențiale confirmă una dintre constatările raportului parlamentar, referitoare la probele existente la momentul anulării alegerilor.

„Consider deosebit de grav faptul că Administrația Prezidențială recunoaște astăzi că probele de care dispunea Curtea Constituțională la momentul anulării alegerilor erau incomplete și justifică această situație prin lipsa timpului necesar verificării lor”, a transmis deputata.

Aceasta susține că legalitatea Hotărârii CCR nr. 32 din 6 decembrie 2024 trebuie analizată prin raportare la probele existente la momentul adoptării deciziei, nu la verificările realizate ulterior.

„Votul a peste nouă milioane de cetățeni a fost anulat înainte de finalizarea verificărilor care, în opinia autorităților, ar fi putut justifica o asemenea măsură”, afirmă Gherasim.

Deputata contestă și argumentul potrivit căruia Curtea Constituțională ar fi avut competența de a anula întregul proces electoral. Ea susține că instituția și-a atribuit o putere care nu îi era conferită de Constituție sau de lege.

„Curtea Constituțională și-a atribuit și a exercitat o competență pe care nici Constituția, nici legile țării nu i-au conferit-o. În doctrina dreptului public, asumarea și exercitarea unei puteri neatribuite se califică drept uzurpare de putere”, a transmis deputata.

Gherasim mai afirmă că sondajele de opinie nu pot constitui probe juridice ale fraudei electorale și că diferența dintre estimările acestora și rezultatele votului nu poate justifica anularea alegerilor.

Îi cere lui Nicușor Dan desecretizarea documentelor CSAT

În comunicatul său, Laura Gherasim susține că instituțiile statului trebuie să ofere explicații privind informațiile despre presupusele ingerințe rusești invocate public pentru justificarea anulării alegerilor.

„În aceste condiții, instituțiile statului român datorează cetățenilor explicații cu privire la informațiile despre ingerințele rusești vehiculate public pentru justificarea anulării alegerilor, la documentele care au stat la baza acestor afirmații și la persoanele care și-au asumat conținutul lor”, a afirmat deputata.

Totodată, aceasta îi cere președintelui să întreprindă demersurile necesare pentru desecretizarea documentelor și stenogramelor ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării referitoare la anularea scrutinului și să pună la dispoziția procurorilor documentele relevante aflate în posesia Administrației Prezidențiale.

Gherasim îi solicită șefului statului să contribuie la cercetarea persoanelor implicate în evenimentele din decembrie 2024, afirmând că beneficiul politic obținut în urma anulării alegerilor nu ar trebui să îl împiedice să facă acest lucru.

„Faptul că dumneavoastră ați fost unul dintre beneficiarii politici direcți ai anulării alegerilor prezidențiale din anul 2024 nu ar trebui să vă împiedice să faceți acest demers”, a transmis deputata.

Aceasta a precizat că nu intenționează să mai formuleze alte replici către instituțiile sau persoanele care contestă concluziile raportului fără argumente juridice și documente care să contrazică constatările sale.

Ce au declarat Nicușor Dan și Sorin Grindeanu despre raportul AUR

Reacția Laurei Gherasim vine după ce președintele Nicușor Dan a respins raportul AUR, afirmând că documentul nu aduce elemente noi în dezbaterea privind anularea alegerilor.

„Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-aţi avut în comunicatul de presă pe care l-am susţinut, care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou”, a declarat șeful statului.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a contestat prezentarea documentului drept raport al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, susținând că acesta nu a fost discutat în comisie.

„Este un raport politic, realizat de un partid politic”, a afirmat Grindeanu, care a adăugat că explicațiile privind anularea alegerilor trebuie oferite în urma unei dezbateri serioase, nu în cadrul unei mișcări politice.