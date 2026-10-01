Lionel Messi va fi onorat de Universitatea din Buenos Aires, înaintea meciului de retragere din 6 octombrie

Universitatea din Buenos Aires (UBA) îi va decerna titlul de Doctor Honoris Causa, cea mai înaltă distincţie onorifică a sa, lui Lionel Messi, în semn de recunoştinţă pentru cariera sa sportivă şi felul în care a reprezentat Argentina.

Lionel Messi va juca ultimul meci pentru Argentina în 6 octombrie Foto: EPAImages

Ceremonia se va desfășura în 6 octombrie, chiar înaintea meciului de retragere din naţionala Argentinei, contra Beninului, care va avea loc pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

Consiliul Superior al UBA a aprobat să acorde această distincţie legendarului fotbalist în unanimitate şi a subliniat că evoluțiile campionului mondial, care a câştigat „Balonul de Aur” de opt ori, constituie „un exemplu de excelenţă, perseverenţă, modestie şi comportament etic”.

Starul argentinian a condus echipa naţională la câştigarea titlului mondial în Qatar, în 2022, a două trofee în Copa America (2021 şi 2024), titlul olimpic în 2008, precum şi în alte două finale ale Cupei Mondiale (2014, 2026). Messi este „un exemplu şi un ambasador al culturii noastre populare şi al identităţii noastre naţionale”, a declarat rectorul Universităţii, Ricardo Gelpi, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

În meciul amical cu Beninul, Messi (39 ani) va pune punct unei cariere de două decenii la naţionala Argentinei, al cărei cel mai bun marcator din toate timpurile este, cu 125 de goluri. De asemenea, el este jucătorul cu cele mai multe assist-uri (68) şi cele mai multe selecţii (207).

Fără legendarul Lionel Messi, Argentina a învins cu 4-0 (2-0) meciul amical cu formaţia Boliviei, disputat miercuri, pe Stadionul „Mario Kempes” din Cordoba. Golurile vicecampioanei mondiale au fost marcate de Lautaro Martinez (min. 19), Nicolas Paz (min. 29), Cristian Romero (min. 53) şi Jose „Flaco” Lopez (min. 86).

Argentina va mai disputa meciuri amicale în 3 octombrie, contra Burkinei Faso, pe Estadio Monumental din Buenos Aires, și în 6 octombrie, împotriva Beninului.

În partida cu Bolivia, Argentina a evoluat în formula: Emiliano Martinez - Agustín Giay (Santiago Simon, 73), Cristian Romero (Leonardo Balerdi, 55), Lisandro Martinez (Valentín Gomez, 80), Roman Vega - Gianluca Prestianni (Valentín Barco, 55), Alexis Mac Allister (Ezequiel Fernandez, 73), Exequiel Palacios (Leonel Flores, 80), Nicolas Paz (Franco Mastantuono, 55) - Julian Alvarez, Lautaro Martinez (Juan Manuel Lopez, 73).