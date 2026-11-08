Lionel Messi a câștigat din nou „Gheata de Aur” în MLS

Cu 26 de goluri înscrise până la finalul sezonului regulat, Lionel Messi (39 de ani) a devenit primul jucător al lui Inter Miami care termină pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, doi ani la rând. Formația din Florida va juca cu Columbus Crew în optimile de finală ale Conferinței de Est.

Lionel Messi este cel mai important fotbalist care evoluează în MLS Foto: EPAImages

Atacantul echipei Inter Miami a devenit primul fotbalist care câștigă „Gheata de Aur” a MLS în două campionate consecutive. Messi a marcat 26 de goluri în 31 de meciuri, devansându-i pe atacantul lui FC Dallas, Petar Musa (22 de goluri), și pe jucătorul echipei Nashville SC, Sam Surridge (21 de goluri). Ceea ce reprezint un record pentru liga de fotbal din America de Nord.

Argentinianul marcase deja 29 de goluri în campionatul precedent. Messi a devenit al doilea jucător din istoria MLS care atinge pragul de 25 de goluri în doi ani consecutivi. Argentinianul s-a retras din echipa națională în vara trecută, după o carieră de 21 de ani. În octombrie trecut, acesta și-a prelungit contractul cu clubul din MLS până în 2028.

Sezonul regulat din MLS s-a încheiat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se cunosc cele optsprezece francize care vor concura în play-off. Portland Timbers, Real Salt Lake și Seattle Sounders au completat tabloul final.

În „16”-imile de finală se vor disputa meciurile Orlando City - Cincinnati și Seattle Sounders - Real Salt Lake.

Optimile de finală MLS

Conferința de Est

Nashville - Orlando sau Cincinnati

Inter Miami - Columbus Crew

New England Revolution - Philadelphia Union

Chicago Fire - Charlotte FC

Conferința de Vest

Vancouver Whitecaps - Seattle sau Real Salt Lake

FC Dallas - Portland Timbers

St Louis City - Los Angeles FC

San Jose Earthquakes - Houston Dynamo