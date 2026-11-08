Lionel Messi a câștigat din nou „Gheata de Aur” în MLS
Cu 26 de goluri înscrise până la finalul sezonului regulat, Lionel Messi (39 de ani) a devenit primul jucător al lui Inter Miami care termină pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, doi ani la rând. Formația din Florida va juca cu Columbus Crew în optimile de finală ale Conferinței de Est.
Atacantul echipei Inter Miami a devenit primul fotbalist care câștigă „Gheata de Aur” a MLS în două campionate consecutive. Messi a marcat 26 de goluri în 31 de meciuri, devansându-i pe atacantul lui FC Dallas, Petar Musa (22 de goluri), și pe jucătorul echipei Nashville SC, Sam Surridge (21 de goluri). Ceea ce reprezint un record pentru liga de fotbal din America de Nord.
Argentinianul marcase deja 29 de goluri în campionatul precedent. Messi a devenit al doilea jucător din istoria MLS care atinge pragul de 25 de goluri în doi ani consecutivi. Argentinianul s-a retras din echipa națională în vara trecută, după o carieră de 21 de ani. În octombrie trecut, acesta și-a prelungit contractul cu clubul din MLS până în 2028.
Sezonul regulat din MLS s-a încheiat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se cunosc cele optsprezece francize care vor concura în play-off. Portland Timbers, Real Salt Lake și Seattle Sounders au completat tabloul final.
În „16”-imile de finală se vor disputa meciurile Orlando City - Cincinnati și Seattle Sounders - Real Salt Lake.
Optimile de finală MLS
Conferința de Est
Nashville - Orlando sau Cincinnati
Inter Miami - Columbus Crew
New England Revolution - Philadelphia Union
Chicago Fire - Charlotte FC
Conferința de Vest
Vancouver Whitecaps - Seattle sau Real Salt Lake
FC Dallas - Portland Timbers
St Louis City - Los Angeles FC
San Jose Earthquakes - Houston Dynamo