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Lionel Messi a transmis un mesaj copiilor: „Trebuie să învățați din înfrângere!”

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Finalist al ediției din acesta an a Campionatului Mondial de fotbal, Lionel Messi a primit Premiul Prinţesa de Asturia pentru Sport. Apoi, argentinianul le-a vorbit celor peste şase mii de persoane, majoritatea copii, care au participat la evenimentul găzduit de Palatul Sporturilor din Oviedo, capitala Asturiei.

Prințesa Leonor de Spania i-a înmânat premiul lui Leo Messi
Prințesa Leonor de Spania i-a înmânat premiul lui Leo Messi Foto: EPAImages

Întâlnirea a fost inclusă în iniţiativa „El juego de 10" (Jocul numărului 10), promovată de Fundaţia Prinţesa de Asturia ca parte a programului cultural "Ia cuvântul". După ce lui Messi i-a fost înmânat premiul, aproximativ 1.500 de elevi din şcolile asturiene au lucrat la crearea unui nou set de reguli pentru fotbal, bazate pe incluziune, respect şi fair-play, valori inspirate din viaţa starului argentinian.

Messi a urcat pe o scenă verde decorată cu mingi de fotbal şi fotografii ale starului argentinian, şi cu o poartă aşezată pe o parte, formând iniţiala numelui său de familie. Argentinianul a fost primit cu entuziasm de oamenii din tribunele pline cu steaguri şi tricouri în culorile albastru deschis şi alb.

În timpul evenimentului mediat de jurnalistul Chisco Garcia, Messi a rememorat lunga perioadă petrecută în Spania şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru afecţiunea continuă pe care o primeşte. „Este o fericire enormă", a remarcat el. Ca răspuns la întrebările mai multor elevi, argentinianul a recunoscut că, atunci când păşeşte pe teren, obiectivul său este întotdeauna „să câştige” practicând un sport „frumos” precum fotbalul, care este şi „un joc pentru a-ţi face prieteni”, care uneşte şi apropie oamenii.

Lionel Messi s-a retras din echipa de fotbal a Argentinei în urmă cu puțin timp
Lionel Messi s-a retras din echipa de fotbal a Argentinei în urmă cu puțin timp Foto: EPAImages

Messi i-a avertizat, totuşi, pe copiii care încep să joace fotbal că „important este să se bucure de el” şi a deplâns atitudinea unor părinţi „care încearcă să-i influenţeze făcând presiuni asupra lor şi, în loc să-i ajute, le fac rău. Am făcut totul pentru că am avut un vis”, a declarat el, referindu-se la mutarea sa din Rosario, oraşul său natal, după ce a semnat cu FC Barcelona în copilărie, despre care a amintit că a fost învăţat „de la o vârstă fragedă să-şi respecte coechipierii și adversarii”.

Din punctul de vedere al fotbalistului argentinian, este necesar să „te bucuri de proces şi să nu te concentrezi doar pe rezultat”, deoarece, pentru a creşte, „trebuie să înveţi din înfrângere” şi să ştii să pierzi, precum şi să câştigi.

Fost jucător al echipelor de fotbal Real Oviedo, Arsenal Londra, Villarreal şi Malaga, Santi Cazorla s-a alăturat omagiului adus numărului 10 argentinian. Messi a spus că a auzit întotdeauna lucruri minunate de la coechipierii săi de la Barca despre faptul că spaniolul este „o persoană extraordinară”.

Cazorla a răspuns amintind că atunci când juca împotriva Barcelonei, oamenii îi spuneau pe stradă: „Să vedem dacă Messi nu joacă”, dar el l-a vrut mereu pe teren. „Când visezi să fii fotbalist, este pentru a te confrunta cu jucători de genul acesta”, a subliniat spaniolul.

Premiile Prințesa Asturiei (Premios Princesa de Asturias) sunt cele mai prestigioase premii din Spania, oferite de către Fundația Prințesa Asturiei. Acestea se acordă în Oviedo, iar laureații pot fi persoane, instituții sau grupuri din intreaga lume, care se disting prin autobiografia lor într-una din următoarele opt categorii: artă, literatură, științe sociale, comunicare, științe umane, cooperare internațională, de cercetare științifică și tehnică și sport.

Printre sportivii care au primit acest premiu se numără Fernando Alonso, Michael Schumacher, Rafael Nadal, Eelena Isinbaeva, Iker Casillas, Xavier Hernandez, Pau și Marc Gasol, echipa de rugby a Noii Zeelande, echipa de baschet a Spaniei, echipa de fotbal a Braziliei.

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