Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, iar Capitala a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Tot vineri seară au fost aprinse și luminițele de Crăciun din București. Primarul general Ciprian Ciucu a dat startul iluminatului festiv în jurul orei 19:00, alături de mai mulți copii, în cadrul unui eveniment organizat în centrul Capitalei.

1/3 8173636 Mediafax Foto Alexandru Dobre jpg Foto: Alexandru Dobre

Aproximativ șase milioane de beculețe împodobesc Bucureștiul în acest sezon, iluminatul festiv fiind instalat pe principalele artere ale orașului, printre care bulevardele Unirii, Magheru, Bălcescu, Lascăr Catargiu și Aviatorilor, dar și pe Calea Victoriei și în Piața Romană.

Brad de 30 de metri și 133 de căsuțe

Unul dintre punctele centrale ale târgului este bradul de Crăciun, înalt de 30 de metri și decorat cu o instalație formată din 171.000 de beculețe LED. Decorul este completat de instalații luminoase și ornamente specifice sărbătorilor de iarnă.

În cele 133 de căsuțe, vizitatorii pot găsi produse realizate de meșteșugari și artizani români, decorațiuni, cadouri și obiecte lucrate manual. Oferta include și preparate de sezon, de la cozonaci, turtă dulce și ciocolată de casă până la langoși și castane coapte. Cei care vor să se încălzească pot alege vin fiert sau ciocolată caldă.

În ciuda ploii și a temperaturilor scăzute, câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Constituției pentru deschiderea târgului și momentul aprinderii instalațiilor luminoase. Aromele preparatelor tradiționale și numeroasele tarabe cu bunătăți au atras vizitatori încă din prima zi.

În ceea ce privește prețurile de la Târgul de Crăciun, cei care vor să se încălzească cu o băutură caldă trebuie să scoată din buzunar minim 15 lei pentru un pahar de vin fiert sau de must. Un ceai costă între 10 și 14 lei. Nici băuturile răcoritoare nu sunt ieftine: o sticlă de apă plată sau minerală de 0,5 litri și o doză de suc de 0,33 litri se vând cu 9,5 lei, la care se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj.

Târgul are și un program artistic. Astăzi, acesta a început la ora 18:00, cu un recital de colinde și cântece de Crăciun susținut de Corul de Copii Radio. De la ora 19:00 au concertat Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca, de la ora 20:00 Fuego, iar de la ora 21:00, formația Zdob și Zdub. Primăria Municipiului București transmite live pe Facebook momentele artistice.

Cât costă preparatele tradiționale la Târgul de Crăciun

La capitolul mâncare, oferta este variată, de la preparate tradiționale românești până la gustări rapide. O porție de pomana porcului, de 200 de grame, costă 20 de lei, iar 100 de grame de mămăliguță se vând cu 10 lei.

Pastrama de oaie și jumările costă câte 22 de lei pentru 100 de grame. Pentru o porție de piept de porc, ciolan, cârnați sau ceafă, vizitatorii plătesc 18 lei/100 grame. O lipie și o porție de murături costă câte 10 lei, în timp ce 100 de grame de cartofi prăjiți se vând tot cu 10 lei.

Aripioarele costă 15 lei/100g, iar o porție de scăriță de porc ajunge la 20 de lei/100g. Cei care preferă cartofii prăjiți spiralați trebuie să plătească 25 de lei pentru o porție. O porție de telemea fries, care conține 200 de grame de cartofi și 40 de grame de brânză rasă, costă 30 de lei.

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1/6 Foto: Facebook/Razvan George

Cât trebuie să plătească vizitatorii pentru deserturi

O porție de tiramisu clasic, de 200 de grame, costă 35 de lei, în timp ce o bucată de baclava cu nucă se vinde cu 9 lei.

Un langoș de 250-350 de grame costă 25 de lei, indiferent dacă este ales în varianta dulce, cu Nutella sau gem, ori în cea sărată. Porumbul, copt sau fiert, costă 15 lei bucata.

1/2 Foto: Facebook/Razvan George

Vineri s-au deschis două târguri de Crăciun în București

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat până pe 27 decembrie. Evenimentul include concerte, spectacole pentru copii, Căsuța lui Moș Crăciun, o roată panoramică, un carusel și bradul de Crăciun. În ziua inaugurării, vineri, programul de vizitare va fi între orele 17:00 și 22:00. În restul perioadei, târgul va fi deschis de luni până vineri între orele 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 22:00.

Foto: Facebook/Razvan George

Întâlnirile cu Moș Crăciun sunt programate în perioada 12–24 decembrie, de luni până vineri, între orele 12:00–14:00 și 17:00–22:00, iar în weekend, între 10:00–13:00 și 17:00–22:00. Accesul în Casa lui Moș Crăciun este gratuit.

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Un alt târg de sezon, West Side Christmas Market, s-a deschis joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei. Acesta va rămâne deschis timp de 32 de zile, până pe 27 decembrie.

Restricții de circulație în Capitală

Primăria Capitalei a anunțat restricții de circulație pe Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății, între orele 16:00 și 02:00, în perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie 2026. Alte restricții parțiale vor fi menținute în zona târgului până în 30 decembrie.