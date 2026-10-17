 22 de ani de când fotbalul a descoperit un geniu: ascensiunea care l-a transformat pe Messi în legenda absolută a Barcelonei | adevarul.ro
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22 de ani de când fotbalul a descoperit un geniu: ascensiunea care l-a transformat pe Messi în legenda absolută a Barcelonei

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Lionel Messi avea doar 13 ani când a ajuns la academia Barcelonei, La Masia.

Lionel Messi
Lionel Messi Foto: EPA

Talentul său i-a convins pe Carles Rexach și Josep Minguella că merită să primească o șansă, chiar dacă argentinianul era mult mai scund și mai slab decât alți copii de vârsta lui. La sosirea în Spania, măsura doar 1,42 metri și avea nevoie de un tratament cu hormoni de creștere. Barcelona a acceptat să suporte costurile medicale, oferindu-i astfel șansa de a-și continua dezvoltarea și de a deveni fotbalist profesionist. Decizia clubului avea să se dovedească una dintre cele mai inspirate din istoria fotbalului.

Debutul său în campionatul Spaniei

În vara anului 2004, după mai mulți ani petrecuți la grupele de juniori, Messi a făcut pasul către prima echipă a Barcelonei, conform ESPN. Acolo a avut ocazia să joace alături de fotbaliști consacrați, precum Ronaldinho, Samuel Eto’o, Deco, Thiago Motta, Edmilson și Carles Puyol. Antrenorul Frank Rijkaard a observat rapid calitățile tânărului argentinian și a început să-i ofere șansa de a se afirma la cel mai înalt nivel.

Debutul său în campionatul Spaniei a venit pe 16 octombrie 2004, într-un meci special, împotriva rivalei locale Espanyol. Partida conta pentru etapa a șaptea din La Liga și s-a disputat pe stadionul Lluis Companys. Barcelona a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 9, când Deco a trimis mingea direct în vinclu, cu un șut spectaculos de la distanță. După înscrierea golului, echipa pregătită de Frank Rijkaard a reușit să-și păstreze avantajul, fără să întâmpine mari dificultăți. Cu aproximativ șapte minute înainte de final, antrenorul a decis că sosise momentul să-i ofere debutul în campionat lui Messi. În minutul 83, argentinianul a intrat pe teren în locul lui Deco, purtând tricoul cu numărul 30. Avea doar 17 ani și se afla la începutul unui drum care avea să-l transforme într-unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. În ultimele minute, Espanyol a încercat să egaleze, însă apărarea Barcelonei a rezistat, iar partida s-a încheiat cu victoria echipei oaspete, scor 1-0. 

La fluierul final, presa spaniolă a fost interesată să afle cum a trăit Lionel Messi primele sale minute în campionatul Spaniei. Deși avea să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, argentinianul a rămas modest și a vorbit despre experiența sa astfel: „Am intrat în ultimele 10 minute și mă bucur foarte mult că am debutat. În acele ultime minute, Espanyol a pus poate ceva mai multă presiune în atac, iar noi, cei din față, nu prea am apucat să atingem mingea. Este un lucru pe care îl așteptam de mult timp, un vis devenit realitate. Diseară o să dorm foarte bine!”.

Primul gol al lui Messi pentru Barcelona, momentul care a anunțat o carieră legendară

Lionel Messi nu a avut mult de așteptat până să înscrie primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei. Pe 1 mai 2005, în partida câștigată de catalani cu 2-0 în fața celor de la Albacete, argentinianul a marcat pentru prima dată în tricoul blaugrana, conform si.com. Acesta a primit o pasă de la Ronaldinho, a rămas singur cu portarul Raúl Valbuena și a trimis mingea peste el, printr-o execuție elegantă. Astfel, la doar 17 ani, Messi a început să-și scrie povestea în fotbalul mare.

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Messi, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Barcelonei

Au urmat ani în care Lionel Messi a devenit piesa centrală a Barcelonei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din lume. Performanțele sale i-au adus numeroase premii individuale. La finalul anului 2005, a fost desemnat cel mai bun jucător al clubului, o distincție pe care avea să o câștige de 13 ori. De asemenea, a fost ales de nouă ori cel mai bun fotbalist din campionatul Spaniei și a cucerit de opt ori Balonul de Aur, conform ESPN.

Unul dintre cele mai impresionante sezoane ale sale a fost 2011-2012. Messi a înscris atunci 73 de goluri în 60 de meciuri pentru Barcelona, stabilind un reper remarcabil în fotbalul mondial. Printre victimele sale s-a numărat și marea rivală Real Madrid, împotriva căreia a marcat de trei ori în acea stagiune.

Cifrele din acel sezon au confirmat nivelul extraordinar la care ajunsese argentinianul și au consolidat statutul său de legendă a clubului catalan. Distribuția celor 73 de goluri marcate de Messi în toate competițiile, în sezonul 2011-2012, arată amploarea contribuției sale ofensive.

  • La Liga: 50 de goluri în 37 de meciuri;
  • Liga Campionilor: 14 goluri în 11 meciuri;
  • Cupa Spaniei: 3 goluri în 7 meciuri;
  • Supercupa Spaniei: 3 goluri în 2 meciuri;
  • Campionatul Mondial al Cluburilor: 2 goluri în 2 meciuri;
  • Supercupa Europei: 1 gol într-un meci.

Lionel Messi are 34 de trofee în palmares

De-a lungul anilor petrecuți la Barcelona, Lionel Messi a câștigat 34 de trofee și a devenit fotbalistul cu cele mai multe titluri din istoria clubului. În palmaresul său se regăsesc 10 campionate ale Spaniei, 7 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 4 trofee UEFA Champions League, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

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