La doar 13 ani, Lionel Messi a ajuns la academia Barcelonei, La Masia, unde avea să înceapă drumul spre fotbalul de elită. Deși era vizibil mai scund și mai firav decât ceilalți copii de vârsta sa, talentul argentinianului i-a impresionat pe Carles Rexach, fost jucător și antrenor al catalanilor, și pe Josep Minguella, impresarul care contribuise și la aducerea lui Diego Maradona la Barcelona.

Angajamentul, semnat pe un șervețel în restaurant Foto: AFP

Primul care a avut încredere deplină în talentul lui Leo Messi și a fost dispus să-și riște propria poziție pentru a-i oferi o șansă la Barcelona a fost Carles Rexach. Legătura dintre tânărul argentinian și clubul catalan a fost creată cu ajutorul impresarului Josep Minguella. Convins de ceea ce putea face puștiul pe teren, Minguella a luat legătura cu Rexach pentru a-i prezenta cazul acestuia.

„Când am văzut casetele cu el, parcă îl prinsesem pe Dumnezeu de picioare. Era ca şi cum venea de pe altă planetă. Se vedea de departe că este unul dintre cei aleşi, care rămân în istorie!”, a admis în urma cu mulți ani Minguella, pentru Champions Magazine.

„A fost suficient să-l văd jucând timp de 5 minute pentru a realiza că puștiul ăsta va fi un fotbalist de top!”, mărturisea și Rexach.

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Talentul lui Lionel Messi a devenit evident încă de la primele antrenamente cu Barcelona, însă drumul său spre fotbalul mare era departe de a fi sigur. La doar 13 ani, argentinianul măsura aproximativ 1,47 metri și cântărea 39 de kilograme. În plus, avea nevoie de un tratament cu hormoni de creștere care costa 700 de lire sterline pe lună, ceea ce ridica întrebări legate de costurile și sprijinul medical de care urma să beneficieze. Nu toți cei din club erau convinși că merită să investească în el, dar Carles Rexach vedea în puști un talent rar și era hotărât să-i ofere o șansă. Acesta făcuse deja demersuri, separat de club, pentru a-l ajuta să primească tratamentul necesar, câteva doze în avans.

Lionel Messi, la 13 ani Foto: Getty Images

Situația a devenit tot mai complicată din cauza întârzierilor și a lipsei unei decizii clare din partea conducerii. Tatăl lui Messi ajunsese să ia în calcul plecarea din Barcelona, după ce familia se confruntase cu numeroase obstacole administrative. Clubul îi acordase tânărului o perioadă de probă de 15 zile, în care trebuia să demonstreze că poate face față nivelului cerut la academia La Masia. Chiar dacă era mai mic decât adversarii săi cu aproximativ trei ani, Leo a atras atenția prin felul în care juca. Cereа mingea, trecea de adversari prin dribling și reușea să marcheze. Pentru Rexach, prestațiile sale confirmau că Barcelona nu trebuia să rateze ocazia de a-l păstra. În timp ce oficialii întârziau să ia o hotărâre, acesta a intervenit pentru a-l convinge pe tatăl fotbalistului să nu renunțe la proiectul catalan.

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Semnarea contractului a avut loc într-un restaurant din Barcelona

În timpul discuției cu tatăl lui Messi, Rexach a cerut o foaie de hârtie pentru a consemna înțelegerea, însă a primit un șervețel. Pe el a scris promisiunea că Barcelona îi va oferi un contract tânărului argentinian, conform BBC. Acel gest, făcut într-un moment în care viitorul lui Messi la club era încă incert, avea să devină una dintre cele mai cunoscute povești din istoria fotbalului. Pe șervețelul devenit celebru, Rexach a scris:

„Barcelona, 14 decembrie 2000. În prezența domnilor Minguella și Horacio, eu, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, sunt de acord, pe răspunderea mea și indiferent de opoziția din interiorul clubului, cu semnarea jucătorului Lionel Messi, cu condiția să respectăm sumele convenite. Carles Rexach.”

Șervețelul pe care a fost semnat angajamentul lui Messi Foto: AFP

Documentul improvizat în restaurant a fost semnat de Carles Rexach, Josep Maria Minguella și Horacio Gaggioli. În aceeași seară, acordul a primit și confirmarea lui Joan Gaspart, președintele Barcelonei de la acea vreme.

Deși a fost expus o perioadă în muzeul Barcelonei, obiectul nu mai aparține clubului. În mai 2024, Horacio Gaggioli, impresarul care a contribuit la venirea lui Messi în Spania, l-a scos la licitație. Prețul de pornire a fost de 300.000 de lire sterline, pentru bucata de hârtie care a devenit un simbol al începuturilor carierei argentinianului. Șervețelul a fost vândut, într-un final, pentru 762.400 de lire sterline (aproximativ 966.400 de dolari), conform CNN Sports.