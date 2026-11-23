Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 23 noiembrie, că va începe o serie de deplasări în județe pentru a discuta cu primarii și cetățenii despre proiectul de unificare voluntară a localităților mici.

Sorin Grindeanu Foto: EPA

Liderul social-democrat a precizat că a fost stabilit un calendar al întâlnirilor, prima urmând să aibă loc marți, la Suceava, unde va discuta cu aleșii locali din județ.

„Am discutat despre următorii pași pe care îi vom face în ceea ce privește reforma administrației publice. Prima etapă, cea a unificării voluntare a localităților mici, este deja, așa cum bine știți, pusă în transparență. De vineri am stabilit, împreună cu colegii mei, un calendar de deplasări în țară, în care vom discuta cu oamenii și cu primarii din fiecare județ despre acest proiect și, mai ales, despre beneficiile pentru cetățeni și pentru comunități”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că reforma va fi discutată cu oamenii din comunitățile vizate.

„Vom face această reformă împreună cu cetățenii, și nu împotriva lor. Prima întâlnire, să știți, e mâine, la Suceava, unde voi participa și unde voi avea o primă discuție cu aleșii locali din județul Suceava”, a precizat liderul PSD.

Ce beneficii promite Grindeanu localităților care acceptă comasarea primăriilor

Sorin Grindeanu a prezentat și principalele beneficii pe care le-ar putea avea comunitățile care acceptă unirea voluntară a primăriilor, în cadrul reformei administrativ-teritoriale.

„Foarte pe scurt, vreau să reamintesc, până la urmă, ceea ce e pus în transparență, și anume beneficiile unirii, benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren, timp de 5 ani și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară”, a declarat liderul PSD.

Fondurile ar urma să fie direcționate către proiecte de infrastructură și servicii publice, precum rețele de apă și canalizare, gaze, drumuri, școli și dispensare.

De asemenea, comunitățile care ajung, în urma unirii, la cel puțin 2.500 de locuitori ar urma să aibă prioritate la finanțare.

„Nu desființăm localități”

Liderul PSD a insistat că propunerea vizează unirea administrațiilor locale, nu dispariția localităților și a identității acestora.

„Vreau să fiu foarte clar. Am mai spus zilele acestea: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident, serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor, oamenilor”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a precizat că actele de identitate vor rămâne valabile și că proiectele de investiții aflate deja în derulare vor continua.

„Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii care să aducă investiții mai mari și, bineînțeles, servicii mai bune pentru fiecare comunitate. Ăsta este scopul acestei reforme”, a explicat președintele PSD.

Ce spune Grindeanu despre localitățile cu minorități naționale

Întrebat cum ar putea arăta viitoarea hartă administrativă a României, Grindeanu a spus că nu au fost discutate scenarii concrete privind împărțirea țării în opt regiuni sau în alte structuri teritoriale, în ciuda scenariilor prezentate în spațiul public.

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Potrivit acestuia, discuțiile trebuie să pornească de la criterii cuantificabile, stabilite împreună cu toți factorii implicați, având în centru cetățeanul și calitatea serviciilor publice.

„Dacă plecăm de la această premisă, sigur vom găsi soluția”, a afirmat liderul PSD, fără să explice la ce fel de soluții s-ar putea referi.

Întrebat despre situația comunităților în care trăiesc minorități naționale, Grindeanu a afirmat că reforma trebuie să țină cont de specificul acestora.

Liderul social-democrat a făcut referire la pragul de 20% privind ponderea populației aparținând minorităților naționale și a explicat că acesta ar urma să scadă în urma unirii localităților.

„Odată cu unirea, evident că acel prag trebuie să scadă și acest lucru se va întâmpla, iar lucrurile aici trebuie să țină cont și de specificul acestor localități în care avem minorități”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că subiectul a fost discutat cu Grupul minorităților naționale și urmează să fie abordat și în discuțiile cu UDMR.

„Este un lucru pe care l-am discutat și cu Grupul minorităților naționale, pe care l-am explicat și o să îl explicăm și pe care o să îl discutăm, evident, și cu UDMR”, a spus el.

Grindeanu: Reforma administrativă trebuie să scoată România din anul 1968

Președintele PSD a susținut că reorganizarea administrației locale este necesară și a făcut trimitere la anul în care a fost realizată ultima reformă administrativă de acest tip.

„E vorba, până la urmă, de a înțelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administrației publice locale, în anul 2026, 2027”, a afirmat acesta.

Grindeanu a făcut apel la toate formațiunile politice să contribuie la proiect, inclusiv la Ilie Bolojan, după criticile fostului premier privind propunerea PSD.

„Acesta este un proiect pentru România, de care România are nevoie, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan”, a spus liderul social-democrat.

Reforma companiilor de stat, următoarea etapă anunțată de Grindeanu

Sorin Grindeanu a declarat că reforma administrativ-teritorială reprezintă prima dintre cele două reforme pe care PSD le consideră prioritare, următoarea vizând reorganizarea companiilor de stat.

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Liderul social-democrat a menționat că ulterior ar putea fi discutată și o a treia reformă, fără să ofere deocamdată detalii. Întrebat despre o posibilă reformă a Parlamentului, Grindeanu a spus că știe că există discuții în acest sens și că nu are nicio problemă cu o asemenea inițiativă.

PSD susține prelungirea ajutorului de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili

În ceea ce privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energie, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va susține prelungirea ajutorului de 50 de lei.

Liderul partidului a explicat că, în discuția avută săptămâna trecută cu Dumitru Chisăliță, i-a solicitat acestuia să pregătească un plan de țară privind prețul energiei, pe care să îl înainteze lui Luca Niculescu.

Grindeanu a susținut că România are în prezent cea mai scumpă energie din Europa, situație care afectează competitivitatea economică, și a subliniat importanța reducerii prețurilor pentru relansarea economiei.

„PSD va sprijini prelungirea ajutorului de 50 de lei. Persoanele vulnerabile vor fi ajutate”, a declarat președintele PSD.