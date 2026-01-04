Noile reguli din Formula 1 vor crește cota de piață a mașinilor hibride. La cât va ajunge în 2030

Campionatul de Formula 1 din 2025 s-a încheiat, Lando Norris de la McLaren devenind campion mondial după o luptă epică cu Max Verstappen de la Red Bull, iar odată cu aceasta se încheie o eră. Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluție sportivă.

Mai exact, este vorba despre o schimbare către un sistem de propulsie hibrid echilibrat, care reflectă o transformare fundamentală care se desfășoară pe piețele auto globale, unde vehiculele electrice hibride înregistrează o creștere explozivă, în timp ce producătorii își recalibrează strategiile de electrificare.

Punctul central al reglementărilor F1 2026 impune o distribuție a puterii fără precedent: 50% din motorul cu ardere internă și 50% din cel electric. Aceasta reprezintă o schimbare dramatică față de generația actuală, în care motoarele cu combustie internă produc aproximativ 550 kw, în timp ce motoarele electrice contribuie cu doar 120 kw, un raport de 80-20 care favorizează puternic propulsia tradițională, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Potrivit acestuia, noua configurație reduce puterea bazată pe combustie la 400 kw, în timp ce triplează puterea electrică la 350 kw, cu o recuperare a energiei în timpul frânării care se dublează. În plus, regulile noi impun utilizarea de combustibili 100% sustenabili, transformă DRS-ul (Sistemul de reducere a rezistenței la înaintare) în sisteme active de aerodinamică/creștere a puterii hibride și impun o reducere a greutății mașinilor cu 30 kg.

Deși fanii și piloții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul acestor schimbări drastice asupra spectacolului curselor pe care le vom vedea pe circuitele de anul viitor, aceste noi reguli reflectă, de fapt, noua realitate din industria auto. Electrificarea este o realitate, iar adoptarea tehnologiei hibride este în creștere, a adăugat analistul.

Cele mai recente date ale ACEA (Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile) arată că, în primele 10 luni ale acestui an, vehiculele hibride-electrice (HEV) sunt cele mai populare printre cumpărătorii din UE, iar în aceasta categorie se observa că hibridele plug-in (PHEV) continuă să câștige teren. Din totalul înmatriculărilor noi, 34,6% au fost HEV și 9,1% au fost PHEV, în timp ce 16,4% au fost vehicule electrice cu baterie. În total, acestea reprezintă 60% din piață. În România, vanzarile de masini hibride (care includ și PHEV) reprezintă 49,1% din piața de vehicule noi, în timp ce vehiculele cu propulsie doar pe baterie (BEV) reprezintă 5,3%.

Goldman Sachs Research a ridicat prognoza privind cota de piață a vehiculelor electrice hibride la 12% la nivel global până în 2030, față de 9% în prognozele anterioare, reducând în același timp așteptările privind cotele vehiculelor electrice pe baterii de la 28% la 25%.

Vehiculele electrice hibride (HEV) vor contribui probabil la umplerea golului creat de încetinirea vânzărilor de vehicule electrice cu baterii. Cercetătorii observă o schimbare structurală și pe piața americană către vehiculele hibride dar și în rândul producătorilor japonezi și coreeni, remarcând că puterea hibridelor persistă chiar și în contextul prețurilor scăzute la benzină, determinată de cererea consumatorilor atât pentru eficiența consumului de combustibil, cât și pentru performanța puterii.

F1 2026 vine cu schimbări și în ceea ce privește echipele. În 2026 vom vedea 11 echipe concurând cu 22 de mașini pe circuite. Cadillac Racing este noua echipă din F1, iar Audi preia Sauber. De asemenea, Ford va colabora cu echipa Red Bull în fabricarea motoarelor acestora.

Dar dacă ne uităm la aprecierile acțiunilor companiilor din zona auto pe burse în acest an, în fruntea clasamentului se află aceiași producători auto americani care sunt gata să concureze în campionatul F1 din 2026: prețul acțiunilor General Motors (proprietarul Cadillac) a crescut cu 51% de la începutul anului, iar Ford, cu 35%. Dintre producătorii germani, Grupul VW (proprietarul Audi) a înregistrat o creștere de 34%, iar Mercedes-Benz, de 28%.

Reglementările din 2026 plasează Formula 1 la intersecția dintre performanță și sustenabilitate, validând adoptarea de către industria auto a tehnologiei hibride ca punte pragmatică către electrificarea completă. Pe măsură ce producătorii de automobile își extind producția de vehicule hibride, Formula 1 se alătură tendinței, iar mesajul este clar: viitorul mobilității este hibrid, iar atât circuitul de curse, cât și showroom-ul accelerează în aceeași direcție.