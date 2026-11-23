Mai multe ambasade ale Statelor Unite din Europa, inclusiv cea de la București, au emis avertizări de securitate pentru cetățenii americani în perspectiva sărbătorilor de iarnă, îndemnându-i să manifeste prudență în locurile aglomerate, la târgurile de Crăciun și în nodurile de transport, considerate posibile ținte ale unor atacuri teroriste.

Târgul de Crăciun de la Craiova Foto: Facebook/Olguța Vasilescu

„Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor de iarnă, cetățenii americani sunt sfătuiți să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să adopte măsuri de precauție pentru propria siguranță. Adunările numeroase și evenimentele publice pot deveni ținte pentru grupări teroriste și infractori.

Teroriștii, inclusiv cei care acționează individual, pot ataca fără prea multă pregătire sau fără niciun avertisment, vizând obiective turistice precum târgurile, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte spații publice”, a transmis Ambasada SUA într-un comunicat.

Ambasada le recomandă americanilor să fie vigilenți în locurile aglomerate și să respecte indicațiile autorităților. De asemenea, avertizează asupra posibilelor perturbări ale transportului și ale vieții cotidiene în Europa, în perioada sărbătorilor.

„În ultimele luni, grevele și manifestațiile au avut loc tot mai frecvent. În noiembrie, alerte false cu bombă au vizat aviația civilă din mai multe țări europene, provocând perturbări ale zborurilor.

Americanii sunt sfătuiți să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor în străinătate, pentru a se informa cu privire la evenimentele sau evoluțiile care ar putea afecta transportul și viața de zi cu zi.”

În România, autoritățile locale au anunțat măsuri de siguranță pentru târgurile de Crăciun. Târgurile din Sibiu și Craiova s-au deschis pe 13 noiembrie. La Craiova, jandarmii și polițiștii asigură ordinea, iar pe mai multe străzi din zona târgului sunt restricții de circulație, scrie TVR Info.

Pe 20 decembrie 2024, un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni de la târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania, ucigând cinci persoane și rănind peste 200.

Ulterior, bilanțul a ajuns la șase morți și peste 300 de răniți.

Atacatorul, Taleb Al-Abdulmohsen, un medic saudit în vârstă de 50 de ani, a fost arestat la fața locului. Pe rețelele de socializare, acesta pare să fi exprimat opinii anti-islam și sprijin pentru partidul de extremă dreapta AfD.

Incidentul este similar cu un atac terorist comis în 2016 la o piață de Crăciun din Berlin, soldat cu 13 morți. Măsurile de securitate la piețele din Germania au fost înăsprite semnificativ în urma acelui atac.

Fostul cancelar german Olaf Scholz a descris atacul mortal din Magdeburg drept un „act teribil, nebunesc”.

El a mers la locul atentatului și a declarat că nu există „niciun loc mai pașnic și mai vesel decât o piață de Crăciun”, unde oamenii merg cu prietenii și familia pentru a savura un gluhwein (punch fierbinte) și pentru a căuta contemplare și bucurie.

„Ce act teribil este să rănești și să ucizi atât de mulți oameni acolo cu o asemenea brutalitate”, a mai spus Scholz.