Kimi Antonelli, victorie spectaculoasă în Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei

Andrea Kimi Antonelli a câștigat, duminică, Marele Premiu al Belgiei, după o cursă spectaculoasă pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Pilotul Mercedes a ajuns la șase victorii în actualul sezon și și-a consolidat poziția de lider al clasamentului mondial.

Plecat din pole-position, Antonelli a trecut primul linia de sosire după cele 44 de tururi, fiind urmat de Charles Leclerc, de la Ferrari, și de Max Verstappen, pilotul Red Bull.

Italianul a avut parte de un început complicat. Verstappen l-a depășit imediat după start, însă Antonelli a răspuns rapid și a revenit la conducerea cursei încă din primul tur. În spatele lor, George Russell și Lewis Hamilton s-au ciocnit în timp ce luptau pentru poziție. Monopostul lui Russell a ajuns în afara pistei, iar pilotul Mercedes a fost nevoit să abandoneze. Direcția de cursă a trimis safety-car-ul pe circuit, în timp ce Hamilton și-a continuat cursa și a primit ulterior o penalizare de cinci secunde.

Strategiile de la boxe au modificat apoi ordinea. Charles Leclerc a profitat de o perioadă de Virtual Safety Car și a revenit pe pistă înaintea lui Antonelli, preluând conducerea. Pilotul Mercedes a redus însă treptat diferența, iar depășirea decisivă s-a produs în turul 34. Antonelli a profitat de viteza superioară pe linia dreaptă și a trecut de monopostul Ferrari.

Leclerc a rămas aproape până la final, însă nu a mai reușit să lanseze un atac. Antonelli a câștigat cu un avans de aproape două secunde, în timp ce Verstappen a completat podiumul.

Antonelli repetă performanța lui Alberto Ascari, după 74 de ani

Succesul de la Spa-Francorchamps are și o semnificație istorică. Kimi Antonelli a devenit primul pilot italian care pleacă din pole-position și câștigă Marele Premiu al Belgiei după Alberto Ascari. Ascari realizase această performanță în anul 1952, la volanul unui monopost Ferrari.

Cu acest succes, Antonelli a ajuns la șase victorii în Formula 1 și l-a egalat pe Riccardo Patrese în clasamentul celor mai de succes piloți italieni. Recordul este deținut de Alberto Ascari, cu 13 victorii.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 va fi Marele Premiu al Ungariei, programat pe circuitul Hungaroring.

Clasamentul Marelui Premiu al Belgiei

1. Kimi Antonelli – Mercedes

2. Charles Leclerc – Ferrari

3. Max Verstappen – Red Bull

4. Lewis Hamilton – Ferrari

5. Oscar Piastri – McLaren

6. Isack Hadjar – Red Bull

7. Lando Norris – McLaren

8. Gabriel Bortoleto – Audi

9. Arvid Lindblad – Racing Bulls

10. Franco Colapinto – Alpine

Clasamentul piloților în Formula 1

1. Kimi Antonelli – 204 puncte

2. Lewis Hamilton – 159

3. George Russell – 154

4. Charles Leclerc – 126

5. Lando Norris – 103

6. Oscar Piastri – 92

7. Max Verstappen – 91

Clasamentul constructorilor după 13 etape

1. Mercedes – 358 de puncte

2. Ferrari – 285

3. McLaren – 195

4. Red Bull – 151

5. Alpine – 61

5. Racing Bulls – 61



