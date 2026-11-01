F1: Lewis Hamilton, premieră la Ferrari, pole-position în Mexic! Kimi Antonelli, aproape de primul său titlul mondial

Lewis Hamilton a obținut pole-position-ul pentru Marele Premiu al Mexicului, după ce a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de calificări desfășurată sâmbătă.

Foto: X @LewisHamilton

Britanicul de la Ferrari va începe astfel cursa de astăzi din prima poziție a grilei de start. Etapa cu numărul 19 a sezonului este programată în această seară, de la ora 22:00.

Hamilton: „Când există voință, există și o cale. E totul despre mentalitate!”

Pe circuitul Hermanos Rodriguez din Mexico City, Hamilton a bifat o performanță importantă: primul său pole-position de la venirea la Ferrari și al 105-lea din întreaga carieră în Formula 1.

„A fost extraordinar. Sunt atât de fericit. Sunt fără cuvinte. Acest weekend a fost foarte greu. În a doua sesiune de antrenamente, problema la motor ne-a cauzat dificultăți și nu am putut face curse lungi, dar echipa a făcut o treabă grozavă. E prima oară când obțin pole position-ul de când sunt la Ferrari, al 105-lea al carierei. Îmi place acest număr.

Când există voință, există și o cale. E totul despre mentalitate. Fac tot ce pot pentru a rămâne sănătos. Deasupra a orice, iubesc ceea ce fac, iar această dragoste nu m-a părăsit niciodată. Mă trezesc în fiecare dimineață gândindu-mă la asta. Primesc multă susținere din toată lumea, lucru care mă face să merg mai departe. Sper că i-am făcut fericiți (n.r. pe fani) și că pot să o fac din nou mâine (n.r. duminică)!”, a adăugat septuplul campion mondial, citat de L’Equipe.

Pe poziţia secundă a venit George Russell (Mercedes), iar Charles Leclerc (Ferrari) a terminat al treilea. Max Verstappen (Red Bull) şi Kimi Antonelli (Mercedes) au încheiat pe locurile 4 şi 5.

Kimi Antonelli, cu o mână pe trofeu

Kimi Antonelli a avut parte de un sezon remarcabil și se află la doar două puncte distanță de titlu. Astfel, pilotului i-ar fi suficient să încheie Marele Premiu al Mexicului pe poziția a noua pentru a deveni campion, fără să mai conteze clasările adversarilor săi.

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Clasamentul general al piloților: