F1: Lewis Hamilton, premieră la Ferrari, pole-position în Mexic! Kimi Antonelli, aproape de primul său titlul mondial
Lewis Hamilton a obținut pole-position-ul pentru Marele Premiu al Mexicului, după ce a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de calificări desfășurată sâmbătă.
Britanicul de la Ferrari va începe astfel cursa de astăzi din prima poziție a grilei de start. Etapa cu numărul 19 a sezonului este programată în această seară, de la ora 22:00.
Hamilton: „Când există voință, există și o cale. E totul despre mentalitate!”
Pe circuitul Hermanos Rodriguez din Mexico City, Hamilton a bifat o performanță importantă: primul său pole-position de la venirea la Ferrari și al 105-lea din întreaga carieră în Formula 1.
„A fost extraordinar. Sunt atât de fericit. Sunt fără cuvinte. Acest weekend a fost foarte greu. În a doua sesiune de antrenamente, problema la motor ne-a cauzat dificultăți și nu am putut face curse lungi, dar echipa a făcut o treabă grozavă. E prima oară când obțin pole position-ul de când sunt la Ferrari, al 105-lea al carierei. Îmi place acest număr.
Când există voință, există și o cale. E totul despre mentalitate. Fac tot ce pot pentru a rămâne sănătos. Deasupra a orice, iubesc ceea ce fac, iar această dragoste nu m-a părăsit niciodată. Mă trezesc în fiecare dimineață gândindu-mă la asta. Primesc multă susținere din toată lumea, lucru care mă face să merg mai departe. Sper că i-am făcut fericiți (n.r. pe fani) și că pot să o fac din nou mâine (n.r. duminică)!”, a adăugat septuplul campion mondial, citat de L’Equipe.
Pe poziţia secundă a venit George Russell (Mercedes), iar Charles Leclerc (Ferrari) a terminat al treilea. Max Verstappen (Red Bull) şi Kimi Antonelli (Mercedes) au încheiat pe locurile 4 şi 5.
Kimi Antonelli, cu o mână pe trofeu
Kimi Antonelli a avut parte de un sezon remarcabil și se află la doar două puncte distanță de titlu. Astfel, pilotului i-ar fi suficient să încheie Marele Premiu al Mexicului pe poziția a noua pentru a deveni campion, fără să mai conteze clasările adversarilor săi.Schimbare majoră în Formula 1. Cursele vor deveni mai scurte din 2027
Clasamentul general al piloților:
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 365 de puncte
- George Russell (Mercedes) - 242
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 241
- Max Verstappen (Red Bull) - 236
- Charles Leclerc (Ferrari) - 233
- Lando Norris (McLaren) - 211
- Oscar Piastri (McLaren) - 144
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 105
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 77
- Pierre Gasly (Alpine) - 42
- Arvid Linddblad (Racing Bulls) – 38
- Franco Colapinto (Alpine) - 27
- Oliver Bearman (Haas) - 20
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 10
- Nico Hulkenberg (Audi) - 7
- Esteban Ocon (Haas) - 7
- Carlos Sainz (Williams) - 7
- Alex Albon (Williams) - 5
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 3
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
- Sergio Perez (Cadillac) - 0.