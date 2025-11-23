Daună totală pentru McLaren. Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas

Max Verstappen (Red Bull) s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, după o evoluție fără greșeală, și reintră puternic în lupta pentru titlul mondial.

Cursa a fost însă zguduită de o decizie majoră. Lando Norris și Oscar Piastri au fost excluși din clasament după ce comisarii au constatat o uzură prea mare a planșeelor mașinilor McLaren. Decizia a venit după ore întregi de verificări și discuții între oficiali.

FIA a confirmat că monoposturile celor doi nu respectau regulile tehnice, astfel că ambii piloți au fost descalificați.

Lupta pentru titlu devine mai strânsă ca niciodată

Noua ordine în primii 10 la Las Vegas este: Verstappen, Russell, Antonelli, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton, Ocon și Bearman.

Succesul de la Las Vegas l-a apropiat inițial pe Verstappen la 42 de puncte de Norris, însă descalificările McLaren au redus diferența la doar 24 de puncte. Mai mult, olandezul ajunge la egalitate de puncte cu Piastri, însă acesta rămâne pe poziția secundă datorită unei victorii în plus.

Clasamentul general al piloților (top 10)

1. Lando Norris – 390 puncte

2. Oscar Piastri – 366 puncte

3. Max Verstappen – 366 puncte

4. George Russell – 294 puncte

5. Charles Leclerc – 226 puncte

6. Lewis Hamilton – 152 puncte

7. Kimi Antonelli – 137 puncte

8. Alexander Albon – 73 puncte

9. Isack Hadjar – 51 puncte

10. Nico Hulkenberg – 49 puncte.

Clasamentul general al constructorilor

1. McLaren – 786 puncte (campioană)

2. Mercedes – 423 puncte

3. Red Bull – 391 puncte

4. Ferrari – 371 puncte

5. Williams – 117 puncte

6. Racing Bulls – 86 puncte

7. Aston Martin – 72 puncte

8. Haas – 70 puncte

9. Sauber – 64 puncte

10. Alpine - 22 puncte.

Următoarea cursă de Formula 1 este programată în weekendul 28–30 noiembrie, în Qatar, unde va avea loc și o rundă de sprint. Sezonul se va încheia pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.