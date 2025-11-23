search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Daună totală pentru McLaren. Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Max Verstappen (Red Bull) s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, după o evoluție fără greșeală, și reintră puternic în lupta pentru titlul mondial.

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați Foto/Instagram F1
Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați Foto/Instagram F1

Cursa a fost însă zguduită de o decizie majoră. Lando Norris și Oscar Piastri au fost excluși din clasament după ce comisarii au constatat o uzură prea mare a planșeelor mașinilor McLaren. Decizia a venit după ore întregi de verificări și discuții între oficiali.

FIA a confirmat că monoposturile celor doi nu respectau regulile tehnice, astfel că ambii piloți au fost descalificați.

Lupta pentru titlu devine mai strânsă ca niciodată

Noua ordine în primii 10 la Las Vegas este: Verstappen, Russell, Antonelli, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton, Ocon și Bearman.

Succesul de la Las Vegas l-a apropiat inițial pe Verstappen la 42 de puncte de Norris, însă descalificările McLaren au redus diferența la doar 24 de puncte. Mai mult, olandezul ajunge la egalitate de puncte cu Piastri, însă acesta rămâne pe poziția secundă datorită unei victorii în plus.

Clasamentul general al piloților (top 10)

1. Lando Norris – 390 puncte

2. Oscar Piastri – 366 puncte

3. Max Verstappen – 366 puncte

4. George Russell – 294 puncte

5. Charles Leclerc – 226 puncte

6. Lewis Hamilton – 152 puncte

7. Kimi Antonelli – 137 puncte

8. Alexander Albon – 73 puncte

9. Isack Hadjar – 51 puncte

10. Nico Hulkenberg – 49 puncte.

Clasamentul general al constructorilor

1. McLaren – 786 puncte (campioană)

2. Mercedes – 423 puncte

3. Red Bull – 391 puncte

4. Ferrari – 371 puncte

5. Williams – 117 puncte

6. Racing Bulls – 86 puncte

7. Aston Martin – 72 puncte

8. Haas – 70 puncte

9. Sauber – 64 puncte

10. Alpine - 22 puncte.

Următoarea cursă de Formula 1 este programată în weekendul 28–30 noiembrie, în Qatar, unde va avea loc și o rundă de sprint. Sezonul se va încheia pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
fanatik.ro
image
Cine este suveranistul care se visa primar al Capitalei în eventualitatea în care „Revoluția lui Potra” ar fi avut succes
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cum se face trecerea la pensie pentru limită de vârstă în cazul celei anticipate sau de invaliditate
playtech.ro
image
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dan Petrescu a strâns o avere și s-a apropiat de Gică Hagi! În ce și-a investit banii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie. 4 zodii vor fi afectate de acest fenomen astrologic!
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Fursecuri cu gem de capsuni Sursa foto shutterstock 1903119757 jpg
Fursecuri cu gem de căpşuni. Cum să faci cele mai gustoase dovezi de iubire?
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?