Rodri a primit „Balonul de aur”. „Numai eu știu prin ce am trecut!”

Căpitan al echipei Spaniei, Rodrigo Hernandez „Rodri” a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026. Mijlocașul a subliniat că a fost „cel mai dificil titlu”, fiind cucerit împotriva unei rivale precum Argentina.

După marea finală, ibericul a declarat pentru Televiziunea spaniolă: „Suntem în al nouălea cer acum. Este incredibil. Slavă Domnului pentru tot ce ne-a dat și pentru titlul obținut”.

Componentul echipei Manchester City și-a felicitat colegii: „Acest grup este uimitor. Suntem campioni mondiali pentru a doua oară. A fost dificil, cel mai dificil titlu de câștigat. Și l-am câștigat împotriva unei echipe precum Argentina”.

După ce a elogiat stilul de joc al Spaniei, Rodri a spus: „Acesta este secretul acestei echipe. Mesajul este să mergem pentru victorie de la început, să fim curajoși. Am fost curajoși și suntem campioni”.

Mijlocașul a amintit că a trecut printr-o perioadă dificilă, fiind accidentat timp de mai multe luni: „Numai eu știu prin ce am trecut. Cei care cred mereu în tine sunt acolo. Am simțit sprijinul tuturor, afecțiunea și mă simt foarte iubit. Este un motiv de mândrie pentru mine și mi-ar plăcea ca noile generații să vadă că este posibil, că un jucător care atinge mai întâi culmile succesului și apoi cade în adâncurile disperării este capabil să se ridice din nou. Un exemplu de depășire a adversității și de credință. Este cu adevărat incredibil', a spus cel care a primit „Balonul de Aur” în 2024.

De La Fuente a pomenit de Viscente del Bosque

Deși marcat de tenisiunea meciului, Luis De La Fuente a declarat că „fericirea trebuie să fie ceva de genul acesta”. Antrenorul iberic a subliniat că acest succes reprezintă munca „unui grup de oameni care vor intra în istorie”.

Selecționerul a spus: „Fără această echipă, era imposibil să realizezi ceva. Fericirea trebuie să fie ceva de genul acesta, dar este și mândrie și recunoaștere pentru un grup de oameni care vor intra în istorie. Este ideal să lucrezi cu ei”.

De La Fuente a dezvăluit, totodată, că a vorbit cu Vicente del Bosque, antrenorul care a condus Spania la primul său triumf la Cupa Mondială de fotbal, la ediția din 2010, în Africa de Sud. Tehnicianul și-a amintit de calmul de care a dat dovadă când Andres Iniesta a marcat golul victoriei la Johannesburg, pentru că meciul încă nu se încheiase: „Îmi amintesc că Vicente a spus că încă mai era timp (de jucat). Ceva similar ni s-a întâmplat și nouă. A încerca să rămâi calm este imposibil, dar mi-am amintit de acea secvență și, slavă Domnului, finalul a fost la fel de fericit”.

Selecționerul a dezvăluit și ce le-a spus jucătorilor înainte de finală. Mesajul său a sunat cam așa: „Domnilor, avem o întâlnire cu istoria și vom fi primii acolo”. Apoi, în prelungiri, De La Fuente le-a cerut să-și mențină intensitatea până în ultimul moment, chiar dacă făceau o treabă excelentă. Și a făcut acea afirmație pentru că „împotriva Argentinei, o lipsă de concentrare te poate costa scump”.

Pe de altă parte, De La Fuente și-a exprimat convingerea că „Rodri poate câștiga următorul Balon de Aur”, precum și alți jucători din echipa națională.

Acesta i-a elogiat atât pe Lamine Yamal, cât și pe marcatorul Ferran Torres: „Sunt recunoscător lui Lamine, pentru că a învățat să joace un stil diferit de fotbal și asta îl va ajuta să se maturizeze. S-a sacrificat pentru binele echipei. A făcut o treabă excelentă și a avut o Cupă Mondială excelentă. Iar în ceea ce-l privește pe Ferran, viața este uneori dreaptă pentru cei care muncesc din greu. Mă bucur că el a fost marcatorul și că a intrat în istorie, pentru că merită”.

Nu în ultimul rând, De La Fuente s-a referit și la strategia aleasă pentru finală: „Întregul plan a mers perfect. Studiasem Argentina pe larg și eram convinși că era finala noastră și că voiam să o câștigăm. A fost un meci aproape impecabil. Dacă nu ar fi fost portarul lor (Emiliano Martínez), scorul ar fi fost mult mai mare”.

Cu umor, Luis de la Fuente și-a exprimat convingerea că jucătorii își vor ține promisiunea, „pentru că sunt oameni de cuvânt” și își vor tatua fața, așa cum au promis dacă vor câștiga Cupa Mondială.