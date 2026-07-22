S-au reluat discuțiile după CM de fotbal: „Cine este cel mai valoros fotbalist din lume?”

Messi se numără printre favoriții la câștigarea „Balonului de Aur” alături de Rodri, Lamine Yamal, Mbappé, Kane și Dembélé. Componenți ai echipelor clasate pe primele patru locuri la CM de fotbal, precum și de la PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor în ultimii doi ani, sunt pomeniți.

Nici nu s-a încheiat bine turneul final al Campionatului Mondial de fotbal, și multe publicații din Vestul Europei au lansat o dezbatere privind jucătorul care are cele mai mari șanse de a fi declarat cel mai valoros din lume în anul competițional 2025/2026.

Cum acest trofeu a fost inițiat în 1956 de revista „France Football”, jurnaliștii din Hexagon au fost cei dintâi care au analizat situația. În cotidianul „L’Equipe”, de pildă, s-a deschis și un sondaj, iar pe lista celor propuși se află Rodri (30 de ani / Spania / Manchester City), Lionel Messi (39 de ani / Argentina / Inter Miami), Khvitcha Kvaratskhelia (25 de ani / Georgia / PSG), Lamine Yamal (19 ani / Spania / Barcelona), Dani Olmo (28 de ani / Spania / Barcelona), Fabian Ruiz (30 de ani / Spania / PSG), Michael Olise (24 de ani / Franța / Bayern Munchen), Ousmane Dembélé (29 de ani / Franța / PSG), Kylian Mbappé (27 de ani / Franța / Real Madrid), Harry Kane (32 de ani / Anglia / Bayern Munchen), Jude Bellingham (23 de ani / Anglia / Real Madrid) și Erling Haaland (25 de ani / Norvegia / Manchester City).

După cum se observă, sunt 4 componenți ai echipei Spaniei, câștigătoare a titlului mondial. Ceilalți pretendenți reprezintă Franța (3), Anglia (2), Argentina (1), Georgia (1) și Norvegia (1). Pe de altă parte, avem 3 jucători de la PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor. Restul provin de la Manchester City (2), Barcelona (2), Bayern Munchen (2), Real Madrid (2) și Inter Miami (1). Faptul că Spania are mai mulți jucători care au șanse de a câștiga trofeul poate fi, însă, și un dezavantaj. Fiindcă voturile s-ar împărți între ei astfel încât un candidat de o altă naționalitate să-i depășescă.

Pe lista candidaților nu este pomenit și portarul Unai Simon. Și aceasta deși a avut evoluții bune la acest turneu final, unul la care a doborât recordul de invincibilitate a lui Zenga. Absența lui poate fi explicată prin faptul că portarii nu prea au contat în această anchetă.

Titlul mondial nu e decisiv

Bineînțeles că mulți sunt tentați să creadă că titlul de cel mai bun fotbalist al lumii în anul 2025/2026 nu poate ajunge decât la un campion mondial. Iar câștigătorii „Balonului de Aur” din 1998 (Zinedine Zidane / Franța), 2002 (Ronaldo / Brazilia) și 2006 (Fabio Cannavaro / Italia) ar întări această părere. Doar că situația s-a schimbat în 2010. Atunci trofeul i-a revenit lui Lionel Messi, deși Argentina a fost eliminată în sferturile de finală ale CM din Africa de Sud. Și aceasta deși mare favorit era Iniesta, care și marcase golul victoriei Spaniei din finala cu Olanda (1-0). S-a spus atunci că argentinianul a fost preferat datorită performanțelor obținute cu Barcelona. Numai că și Iniesta juca tot pentru formația catalană. Ceea ce a stârnit multe comentarii. Spaniolul a declarat ulterior că nu regretă că n-a fost ales. „Am câștigat atât de multe trofee încât nu pot să fiu supărat”, a spus Iniesta. Messi, în schimb, a dat un răspuns socotit de mulți ca fiind ironic: „Am meritat acel trofeu fiindcă am dat mai multe goluri”.

Ulterior, regula „un campion mondial câștigă sigur și Balonul de Aur” a mai fost încălcată în anii de după turneul final al CM. A făcut-o Cristiano Ronaldo (Portugalia), în 2014, când i-a devansat pe Manuel Neuer, campion cu Germania, și Messi, finalist la turneul final din Brazilia. La fel s-a întâmplat în 2018, când Luka Modric (Croația) a fost preferat francezilor care câștigaseră titlul suprem în Rusia.

Pe de altă parte, și apartenența la câștigătoarea Ligii Campionilor poate influența votul. Iar din acest punct de vedere pot fi favorizați fotbaliștii lui Paris Saint Germain. Și sunt trei în această situație. Dintre aceștia, Fabian Ruiz pare să fie favorizat fiindcă el este spaniol și proaspăt campion mondial.

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Messi, precum Matthews?

Juriul „France Football” s-a reunit chiar ieri. Iar răspunsul final la această anchetă îl vom avea în 26 octombrie. Atunci, la Londra, va fi decernat trofeul. Iar alegerea capitalei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord drept gazdă nu este întâmplătoare. Fiindcă în 2026 se împlinesc 70 de ani de când englezul Stanley Matthews a fost primul câștigător al „Balonului de Aur”. Interesant este că acesta avea 41 de ani atunci. Iar nu puțini au făcut o legătură de vârstă între englez și Messi, care tocmai a împlinit 39.

Să câștige trofeul tot argentinianul? Iată o întrebare la care răspunsul poate fi pozitiv. Fiindcă Messi a făcut un turneu final remarcabil. Toată lumea e de acord că fără el Argentina n-ar fi atins finala. Iar evoluția sud-americanilor din ultimul act, una dezamăgitoare, precum și „inexistența” lui Messi, anihilat de spanioli, o demonstrează foarte bine. În rest, cel supranumit „La Pulga” (Purecele) a fost decisiv în fiecare meci de dinaintea finalei: în faza grupelor împotriva Algeriei (trei goluri), Austriei (două goluri) și Iordaniei (un gol). A continuat seria în faza eliminatorie împotriva Capului Verde (un gol), Egiptului (un gol, o pasă decisivă), Elveției (o pasă decisivă) și Angliei (două pase decisive).

Pentru Messi un triumf în ancheta „Balonului de Aur” ar avea o semnificație deosebită. Ar fi al 9-lea după cele din 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023. Cu mențiunea că a fost pe 2 în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017, respectiv pe 3 în 2007. Iar argentinianul ar fi departe de urmăritorii săi, Cristiano Ronaldo (5 trofee), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3) și Marco Van Basten (3). Și trebuie să fac mențiunea că acest trofeu s-a acordat numai fotbaliștilor europeni până în urmă cu trei decenii. De aceea, Pele, de pildă, nu figurează printre câștigători.

Desigur că jucătorii Spaniei vor domina clasamentul final al anchetei pentru „Balonul de Aur”. Iar aceștia au obținut și majoritatea trofeelor individuale la sfârșitul Campionatului Mondial. Dintre ei, Rodri s-a dovedit extrem de important pentru jocul „La Roja”, toate baloanele trecând pe la el în acțiunile de atac. Mijlocașul a mai obținut „Balonul de Aur” în 2024, atunci când a devenit campion european și cu City, și cu Spania.

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Și Lamine Yamal are șansa lui chiar dacă titlul de cel mai bun tânăr fotbalist la CM 2026 i-a revenit colegului Pau Cubarsi. La 19 ani, acesta a ajuns la 33 de selecții pentru echipa națională. De asemenea, a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat atât Campionatul European, cât și Cupa Mondială, iar sub culorile Barcelonei a câștigat recent titlul de campion și a fost desemnat Jucătorul campionatului 2025/2026 în La Liga.

Blestemul „Balonului de Aur”

Pe de altă parte, în Top 10 vor ajunge și jucători englezi sau francezi, cei care au disputat semifinale. Golgheter al turneului final, cu 10 goluri, dar și absolut al competiției (22), Mbappe are șanse mari chiar să și câștige „Balonul de Aur”. Știut fiind că această anchetă are și o notă de subiectivism.

Printre favoriți este și Ousmane Dembele, campion al Europei cu PSG în ultimii doi ani. Și trebuie amintit că actualul deținător al „Balonului” n-a izbutit să devină și campion mondial. Ceea ce a confirmat cele scrise de Laurent Grandcolas, în cotidianul „L’Equipe”. În analiza făcută atunci s-a spus că în ultimele decenii fotbalistul declarat a fi cel mai bun din lume n-a reușit să obțină în perioada imediat următoare și titlul suprem. Pe lista celor care au dat greș se află Ronaldo (Brazilia), în 1998, Owen (Anglia), în 2002, Ronaldinho (Brazilia), în 2006, Messi (Argentina), în 2010, Cristiano Ronaldo (Portugalia), în 2014 și 2018, Benzema (Franța), în 2022.