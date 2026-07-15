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Reacții după Franța-Spania: Mbappé critică tactica lui Deschamps, selecționerul pune la îndoială arbitrajul

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Campionatul Mondial 2026
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Socotită de mulți drept principală favorită la câștigarea titlului mondial la fotbal, anul acesta, echipa Franței a pierdut (0-2) semifinala cu Spania, ratând calificarea în ultimul act al competiției. Atât selecționerul Didier Deschamps, cât și căpitanul Kylian Mbappe au recunoscut superioritatea ibericilor.

Mbappe nu s-a prezentat la zona mixtă după meciul cu Spania (Foto: EPAImages)
Mbappe nu s-a prezentat la zona mixtă după meciul cu Spania (Foto: EPAImages)

Golurile meciului disputat la Dallas au fost marcate de Oyarzabal (min. 22 - penalty) şi Porro (min. 58). Spania a mai ajuns în finală şi în 2010, când a câştigat titlul.

După partidă, selecţionerul Didier Deschamps a declarat că jucătorii Franţei acuză eșecul: „Jucătorii sunt devastaţi, dar trebuie să fim realişti. Am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră. Dar o să pun o întrebare: este arbitrul la înălţimea standardelor de arbitrare a unei semifinale? Nu o să răspund la asta. Au fost destul de multe situaţii... Dar motivul principal este că pur şi simplu nu am fost la înălţimea aşteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii. Acesta este fotbal de nivel înalt, chiar dacă doare. Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ceea ce s-a făcut, dar în acest meci, Spania a arătat ceva în plus”, a declarat Deschamps.

Aflat la finalul mandatului de selecţioner, Didier Deschamps a bifat meciul cu numărul 26 la CM de fotbal ca selecționer, fiind urmat de Helmut Schon (RF Germania) - 25 și Carlos Alberto Parreira (Brazilia) - 23: „Nu mă gândesc la mine. M-am pregătit pentru meci cu jucătorii, iar obiectivul a fost să facem tot ceea ce puteam pentru a merge până la capăt. Nu am reuşit, iar dezamăgirea este imensă. Dar nu ţin minte toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Credeam că ne-am revenit foarte bine... Echipa spaniolă a avut control deplin”.

Deschamps a recunoscut că Spania „a avut ceva în plus” (Foto: EPAImages)
Deschamps a recunoscut că Spania „a avut ceva în plus” (Foto: EPAImages)

Mbappe spune că nu s-a respectat planul de joc

Cu toate că nu s-a prezentat în zona mixtă, Kylian Mbappé a oferit o declaraţie la postul M6, prin care pare să fi pus sub semnul întrebării deciziile tactice ale selecționerului Didier Deschamps: „Ne-am trezit mereu în situaţia de trei contra doi la mijloc. Ceea ce e complicat împotriva Spaniei... Fabián Ruiz şi Rodri aveau mult timp la dispoziţie să joace când ieşeam spre fundaşii centrali. A existat o lipsă de comunicare în presing. Trebuia să jucăm unu la unu, să-i obligăm să alerge.

Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câştigi. Spania şi-a respectat planul. Este o echipă căreia îi place să controleze mingea şi ritmul meciului. Am vrut să-i presăm sus pe teren pentru a nu-i lăsa să impună un ritm fals. Nu am reuşit să facem asta. Au fost prea multe imprecizii tehnice, nu am reuşit să le facem rău  Este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Dar chiar şi când recuperam mingea, primele pase, primele atingeri nu erau demne de o semifinală de Cupă Mondială. Este o mare dezamăgire, dar nu am pus la punct toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală”, a spus jucătorul lui Real Madrid.

Mbappe spune că n-au reușit să-i facă pe spanioli să alerge mult după minge (Foto: EPAImages)
Mbappe spune că n-au reușit să-i facă pe spanioli să alerge mult după minge (Foto: EPAImages)

Mbappe a continuat în aceeași notă: „Era un vis pentru noi să ajungem în finală, să oferim ţării noastre şansa de a continua să viseze, de a scrie istorie. Trebuie să facem faţă acestei situaţii cu capul sus. Dezamăgirea este enormă. Nu găsesc cuvintele potrivite… Dar, ca orice jucător de nivel înalt – poate sună mecanic să spun asta –, trebuie să ridic capul. Plecăm în vacanţă şi mergem mai departe. Fotbalul nu aşteaptă pe nimeni. Va trebui să învăţăm din această înfrângere şi să o lăsăm în urmă. Vor urma alte meciuri, fie la club, fie la naţională”.

Reacția lui Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru echipă, felicitând în același timp adversarii:

Felicitări Spaniei pentru această calificare. Le mulțumesc Albaștrilor pentru că ne-au reprezentat culorile cu atâta dăruire. Înfrângerea din această seară este greu de digerat, însă această echipă este tânără și plină de promisiuni”, a scris liderul de la Palatul Élysée pe X.

Spania va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia şi Argentina, care este programată în această seară, de la ora 22.00. Franţa va juca meciul pentru medalia de bronz în compania învinsei din a doua semifinală. Finala e programată duminică, la ora 22.00, iar meciul pentru locurile 3-4 se va juca cu o zi mai devreme.

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