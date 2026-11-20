Președinte onorific al Federației Japoneze de Fotbal, Kohzo Tashima și-a depus candidatura pentru președinția Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) și a precizat că nu are nicio intenție de a se retrage din cursă pentru a spori șansele francezului Philippe Diallo în fața lui Gianni Infantino.

Kohzo Tashima este unul dintre cei trei candidați la șefia FIFA Foto: EPAImages

În momentul anunțului, niponul a promis că va restabili „integritatea” în cadrul forului mondial care guvernează fotbalul. Acesta este unul dintre cei trei candidați înscriși în cursa pentru alegerile din luna martie 2027, alături de Infantino și Diallo, președintele Federației franceze de fotbal.

După cum e bine cunoscut, Infantino a devenit ținta unor critici dure după prezentarea planului său de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. Cu toate acestea, actualul șef al FIFA pare să beneficieze în continuare de o susținere semnificativă în cursa pentru un al patrulea mandat.

La rândul său, Diallo se bucură de sprijinul Europei și este considerat candidatul cu cele mai mari șanse de a-l detrona pe liderul italo-elvețian. Cu toate acestea, Tashima a lăsat de înțeles că nu are nicio intenție imediată de a-și retrage propria candidatură pentru a mări șansele francezului. „Voi discuta cu multe persoane, inclusiv cu domnul Diallo, care deține o experiență considerabilă în guvernanță și administrație. Intenționez să colaborez strâns cu el, însă, pentru moment, nu am nicio intenție de a mă retrage”, a precizat fostul internațional japonez, în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, Diallo a indicat că dorește să discute cu Tashima, în scopul de „a-și uni forțele” pentru a-l înlătura pe Infantino.

Elvețianul Gianni Infantino, președintele în exercițiu, francezul Philippe Diallo și japonezul Kohzo Tashima sunt cei trei pretendenți la președinția FIFA. Candidaturile acestora au fost înregistrate oficial la secretariatul general al organizației mondiale a fotbalului înainte de expirarea termenului limită de depunere a acestora (18 noiembrie). Alegerea viitorului conducător al FIFA se va produce în 18 martie 2027, la Rabat (Maroc), în cadrul celui de-al 77-lea Congres al forului fotbalistic mondial.

Arsene Wenger a fost socotit un posibil contracandidat pentru Infantino la şefia FIFA. În prezent director pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial în cadrul FIFA, francezul a decis să nu candideze la preşedinţia FIFA.

Anunțat drept principal contracandidat al lui Gianni Infantino la conducerea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Victor Montagliani, preşedintele CONCACAF, a anunțat încă din octombrie trecut că nu intenţionează să-şi depună candidatura. Omul de afaceri canadian a indicat că preferă să candideze pentru un nou mandat la președinția organismului de conducere a fotbalului din America de Nord, America Centrală și zona Caraibilor (CONCACAF).

De asemenea, Ramon Vega, fost fundaş al echipei Tottenham, nu și-a depus candidatura deși își anunțase intenţia de a candida.